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Onyekuru Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim
Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Babel ve Ozornwafor ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda sezon başında Everton'dan kiralanan Onyekuru ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı yıldızın yerine gelecek ismi belirledi. İşte detaylar...
21 Mayıs 2019 Salı 10:31
Güncelleme: 21.05.2019 10:41
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Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı.
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Transfere hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, Fulham'dan ayrılan Hollandalı yıldız Ryan Babel ve Nijerya'nın Enyimba Aba takımında forma giyen Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı.
Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
Galatasaray, sezon başında Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru ile yola devam etmeyecek.
21 yaşındaki Nijeryalı'nın bonservisini elinde bulunduran Everton, ay sonunda takıma dönecek genç yıldızını 25 milyon Euro'ya satmayı planlıyor.