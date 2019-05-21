Onyekuru Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim - Fotomaç
21 Mayıs 2019, Salı
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Onyekuru Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Babel ve Ozornwafor ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda sezon başında Everton'dan kiralanan Onyekuru ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı yıldızın yerine gelecek ismi belirledi. İşte detaylar...
21 Mayıs 2019 Salı 10:31 Güncelleme: 21.05.2019 10:41
Onyekuru Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı.

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Onyekuru Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Transfere hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, Fulham'dan ayrılan Hollandalı yıldız Ryan Babel ve Nijerya'nın Enyimba Aba takımında forma giyen Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı.

Onyekuru Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Onyekuru Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray, sezon başında Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru ile yola devam etmeyecek.

Onyekuru Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

21 yaşındaki Nijeryalı'nın bonservisini elinde bulunduran Everton, ay sonunda takıma dönecek genç yıldızını 25 milyon Euro'ya satmayı planlıyor.

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