Kayserispor çıkışını sürdürüyor
Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Atiker Konyaspor'u yenen İstikbal Mobilya Kayserispor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Sarı-kırmızılılar ligin 15. haftasında göreve getirilen Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
Bu maçlarda 19 puan toplayarak ligde averajla 10. sıraya yükselen Kayseri ekibi, son 3 maçından da galibiyetle ayrılarak 9 puan aldı.
Sarı-kırmızılılar iç sahada ligin 21. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0, 22. haftada İzmir temsilcisi Göztepe'yi 2-1, dün de deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Savunmasında sorunlar yaşayan ve ligin ilk 14 haftasında 24 gol yiyen İstikbal Mobilya Kayserispor, bu haftadan sonra oynadığı 9 lig maçında ise kalesinde sadece 4 gole izin verdi.
Kayseri ekibi, son olarak ligin 14. haftasında 2-0'lık skorla Trabzonspor'a yenilmişti.
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Kayserispor çıkışını sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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