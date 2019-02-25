Kayserispor çıkışını sürdürüyor
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Kayserispor çıkışını sürdürüyor

Kayserispor çıkışını sürdürüyor

'de dün deplasmanda 'u yenen , yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar ligin 15. haftasında göreve getirilen yönetiminde çıktığı 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Bu maçlarda 19 puan toplayarak ligde averajla 10. sıraya yükselen Kayseri ekibi, son 3 maçından da galibiyetle ayrılarak 9 puan aldı.

Sarı-kırmızılılar iç sahada ligin 21. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0, 22. haftada İzmir temsilcisi Göztepe'yi 2-1, dün de deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti.

Savunmasında sorunlar yaşayan ve ligin ilk 14 haftasında 24 gol yiyen , bu haftadan sonra oynadığı 9 lig maçında ise kalesinde sadece 4 gole izin verdi.

Kayseri ekibi, son olarak ligin 14. haftasında 2-0'lık skorla Trabzonspor'a yenilmişti.

  1. 25.02.2019
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