Kayserispor'un sırtı yere gelmiyor
por Toto Süper Lig'de 25 puana erişen İstikbal Mobilya Kayserispor mağlubiyeti unuttu.
Teknik direktör değişikliği sonrasında İstikbal Mobilya Kayserispor'da bahar havası var. Ligin 15.haftasından yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile 7 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılılar 3 galibiyet 4 beraberlik elde etti.
Sahasında oynadığı ve 2 golle mağlup olduğu Trabzonspor maçından bu yana ligde sırtı yere gelmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor, bu süreçte Kasımpaşa, Akhisarspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarından da beraberlik ile ayrılan Sarı-kırmızılılar, bu sezonun en iyi dönemini yaşıyor. Son 7 maçta 8 gol atan sarı kırmızılılar kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un oynadığı son 7 maç ve neticeleri şöyle:
Kasımpaşa-İ.M.Kayserispor 0-3
İ.M.Kayserispor-Akhisarspor 1-0
B.B. Erzurum-İ.M.Kayserispor 1-1
Antalyaspor-İ.M.Kayserispor 0-0
İ.M.Kayserispor-Bursaspor 1-1
Yeni Malatyaspor-İ.M.Kayserispor 1-1
İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 1-0
- 9.2.2019 19:14
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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