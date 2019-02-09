Kayserispor'un sırtı yere gelmiyor

Teknik direktör değişikliği sonrasında İstikbal Mobilya Kayserispor'da bahar havası var. Ligin 15.haftasından yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile 7 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılılar 3 galibiyet 4 beraberlik elde etti.



Sahasında oynadığı ve 2 golle mağlup olduğu Trabzonspor maçından bu yana ligde sırtı yere gelmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor, bu süreçte Kasımpaşa, Akhisarspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarından da beraberlik ile ayrılan Sarı-kırmızılılar, bu sezonun en iyi dönemini yaşıyor. Son 7 maçta 8 gol atan sarı kırmızılılar kalesinde ise sadece 3 gol gördü.



İstikbal Mobilya Kayserispor'un oynadığı son 7 maç ve neticeleri şöyle:

Kasımpaşa-İ.M.Kayserispor 0-3

İ.M.Kayserispor-Akhisarspor 1-0

B.B. Erzurum-İ.M.Kayserispor 1-1

Antalyaspor-İ.M.Kayserispor 0-0

İ.M.Kayserispor-Bursaspor 1-1

Yeni Malatyaspor-İ.M.Kayserispor 1-1

İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 1-0