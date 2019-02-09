Kayserispor'un sırtı yere gelmiyor
09 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Kayserispor'un sırtı yere gelmiyor

Kayserispor'un sırtı yere gelmiyor

por 'de 25 puana erişen mağlubiyeti unuttu.

Teknik direktör değişikliği sonrasında 'da bahar havası var. Ligin 15.haftasından yeni teknik direktörü ile 7 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılılar 3 galibiyet 4 beraberlik elde etti.

Sahasında oynadığı ve 2 golle mağlup olduğu maçından bu yana ligde sırtı yere gelmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor, bu süreçte , Akhisarspor ve 'yi mağlup etti. Erzurumspor, , ve maçlarından da beraberlik ile ayrılan Sarı-kırmızılılar, bu sezonun en iyi dönemini yaşıyor. Son 7 maçta 8 gol atan sarı kırmızılılar kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un oynadığı son 7 maç ve neticeleri şöyle:
Kasımpaşa-İ.M.Kayserispor 0-3
İ.M.Kayserispor-Akhisarspor 1-0
B.B. Erzurum-İ.M.Kayserispor 1-1
Antalyaspor-İ.M.Kayserispor 0-0
İ.M.Kayserispor-Bursaspor 1-1
Yeni Malatyaspor-İ.M.Kayserispor 1-1
İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

  1. 9.2.2019 19:14
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor'un sırtı yere gelmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN