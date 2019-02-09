Hasret sona erdi

Süper Lig'e teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile başlayan Kayserispor, 14'üncü haftada evinde Trabzonspor'a kaybettikten sonra kan değişikliğine gitmişti. Takımın başına tecrübeli hoca Hikmet Karaman'ı getiren sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ve Akhisar'ı arka arkaya devirdikten sonra beraberliğe abone olmuştu. Erzurum, Antalya, Bursa ve Yeni Malatya'ya diş geçiremeyen ama aynı zamanda yenilmeyen Kayserispor, 4 maç aradan sonra Fenerbahçe karşısında 3 puanla tanıştı. Galibiyet hasretini dindiren sarı-kırmızılıların stadyumu Kadir Has'ta büyük sevinç yaşandı. Kayserispor, Hikmet Karaman ile çıktığı 7. maçtan 13'üncü puanını alarak maç fazlasıyla 11'inci sıraya tırmandı. Kayseri haftaya evinde Göztepe'yi ağırlayacak.