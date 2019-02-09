Hasret sona erdi – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Hasret sona erdi

Hasret sona erdi

Ligin dibinden ile çıkan sarı-kırmızılılar, yıldızı Kravets ile 3 puana koştu. Karaman, 7’inci maçını da kaybetmedi.

'e teknik direktör ile başlayan , 14'üncü haftada evinde 'a kaybettikten sonra kan değişikliğine gitmişti. Takımın başına tecrübeli hoca 'ı getiren sarı-kırmızılılar, ve Akhisar'ı arka arkaya devirdikten sonra beraberliğe abone olmuştu. , , ve Yeni 'ya diş geçiremeyen ama aynı zamanda yenilmeyen Kayserispor, 4 maç aradan sonra karşısında 3 puanla tanıştı. Galibiyet hasretini dindiren sarı-kırmızılıların stadyumu 'ta büyük sevinç yaşandı. Kayserispor, Hikmet Karaman ile çıktığı 7. maçtan 13'üncü puanını alarak maç fazlasıyla 11'inci sıraya tırmandı. haftaya evinde 'yi ağırlayacak.

  1. 9.2.2019
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