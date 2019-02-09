Hasret sona erdi
Ligin dibinden Hikmet Karaman ile çıkan sarı-kırmızılılar, yıldızı Kravets ile 3 puana koştu. Karaman, 7’inci maçını da kaybetmedi.
Süper Lig'e teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile başlayan Kayserispor, 14'üncü haftada evinde Trabzonspor'a kaybettikten sonra kan değişikliğine gitmişti. Takımın başına tecrübeli hoca Hikmet Karaman'ı getiren sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ve Akhisar'ı arka arkaya devirdikten sonra beraberliğe abone olmuştu. Erzurum, Antalya, Bursa ve Yeni Malatya'ya diş geçiremeyen ama aynı zamanda yenilmeyen Kayserispor, 4 maç aradan sonra Fenerbahçe karşısında 3 puanla tanıştı. Galibiyet hasretini dindiren sarı-kırmızılıların stadyumu Kadir Has'ta büyük sevinç yaşandı. Kayserispor, Hikmet Karaman ile çıktığı 7. maçtan 13'üncü puanını alarak maç fazlasıyla 11'inci sıraya tırmandı. Kayseri haftaya evinde Göztepe'yi ağırlayacak.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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