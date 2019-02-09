Rotasyon yaptı

Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, Fenerbahçe maçında rotasyona gitti. Deneyimli çalıştırıcı savunmada Atilla Turan'ın yerine Kucher'e şans tanıdı. Hasan Hüseyin Acar'ın yerine ise cezası sona eren Mensah oynadı.