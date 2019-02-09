Rotasyon yaptı – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Rotasyon yaptı

Rotasyon yaptı

'da , maçında rotasyona gitti.

'da , maçında rotasyona gitti. Deneyimli çalıştırıcı savunmada Atilla Turan'ın yerine Kucher'e şans tanıdı. Hasan Hüseyin Acar'ın yerine ise cezası sona eren Mensah oynadı.

  1. 9.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rotasyon yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN