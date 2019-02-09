Serdar Aziz siftahı yaptı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Serdar Aziz, Göztepe mücadelesinde yedek kulübesindeydi. Martin Skrtel'in hastalığı ve Sadık Çiftpınar'ın sakat olduğu haftada kendine 11'de yer buldu. 28 yaşındaki futbolcu, savunmadaki başarılı hamleleriyle dikkat çekti. Kayserispor karşılaşmasındaki partneri Roman Neustadter ile uyumu iyiydi. Yenilen golde hatalıydı.



Sakat sakat bitirdi

Serdar Aziz karşılaşmanın sonunda sakatlık yaşadı. Ancak Fenerbahçe 3 oyuncu değişikliğini yaptığı için tecrübeli stoper maçı sakat sakat bitirmek zorunda kaldı. Oynadığı ilk maçta sarı-lacivertlilerin kaybetmesi Serdar Aziz'i üzdü.