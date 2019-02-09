Serdar Aziz siftahı yaptı
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Serdar Aziz, Göztepe mücadelesinde yedek kulübesindeydi.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Serdar Aziz, Göztepe mücadelesinde yedek kulübesindeydi. Martin Skrtel'in hastalığı ve Sadık Çiftpınar'ın sakat olduğu haftada kendine 11'de yer buldu. 28 yaşındaki futbolcu, savunmadaki başarılı hamleleriyle dikkat çekti. Kayserispor karşılaşmasındaki partneri Roman Neustadter ile uyumu iyiydi. Yenilen golde hatalıydı.
Sakat sakat bitirdi
Serdar Aziz karşılaşmanın sonunda sakatlık yaşadı. Ancak Fenerbahçe 3 oyuncu değişikliğini yaptığı için tecrübeli stoper maçı sakat sakat bitirmek zorunda kaldı. Oynadığı ilk maçta sarı-lacivertlilerin kaybetmesi Serdar Aziz'i üzdü.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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