Serdar Aziz siftahı yaptı – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

siftahı yaptı

Serdar Aziz siftahı yaptı

'dan ayrıldıktan sonra 'nin yolunu tutan , mücadelesinde yedek kulübesindeydi.

'dan ayrıldıktan sonra 'nin yolunu tutan , mücadelesinde yedek kulübesindeydi. 'in hastalığı ve Sadık Çiftpınar'ın sakat olduğu haftada kendine 11'de yer buldu. 28 yaşındaki futbolcu, savunmadaki başarılı hamleleriyle dikkat çekti. karşılaşmasındaki partneri Roman Neustadter ile uyumu iyiydi. Yenilen golde hatalıydı.

Sakat sakat bitirdi
Serdar Aziz karşılaşmanın sonunda sakatlık yaşadı. Ancak Fenerbahçe 3 oyuncu değişikliğini yaptığı için tecrübeli stoper maçı sakat sakat bitirmek zorunda kaldı. Oynadığı ilk maçta sarı-lacivertlilerin kaybetmesi Serdar Aziz'i üzdü.

  1. 9.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Serdar Aziz siftahı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN