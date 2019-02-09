Yine hüzün

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin dış sahadaki kötü performansı ise sürüyor. Bursa ile berabere kaldıktan sonra evinde Malatya ve Göztepe'yi yenip olumlu hava yakalayan Kanarya, Kayserispor deplasmanında aradığını bulamadı. Sarı-lacivertliler, Soldado'nun atılmasıyla 2. yarısını 10 kişi oynadığı maçta sarı-kırmızılı ekibe yenildi. F.Bahçe bu sezon ligde deplasman maçlarında tek galibiyetini 16 Eylül 2018'de Konyaspor'a karşı aldı. Sarı-lacivertliler o tarihten bu yana 146 gündür dış sahada kazanamıyor. Kanarya deplasmanda 11 maçta sadece 7 puan alabildi.