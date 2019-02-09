Yine hüzün
Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin dış sahadaki kötü performansı ise sürüyor.
Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin dış sahadaki kötü performansı ise sürüyor. Bursa ile berabere kaldıktan sonra evinde Malatya ve Göztepe'yi yenip olumlu hava yakalayan Kanarya, Kayserispor deplasmanında aradığını bulamadı. Sarı-lacivertliler, Soldado'nun atılmasıyla 2. yarısını 10 kişi oynadığı maçta sarı-kırmızılı ekibe yenildi. F.Bahçe bu sezon ligde deplasman maçlarında tek galibiyetini 16 Eylül 2018'de Konyaspor'a karşı aldı. Sarı-lacivertliler o tarihten bu yana 146 gündür dış sahada kazanamıyor. Kanarya deplasmanda 11 maçta sadece 7 puan alabildi.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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