Yine hüzün – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Yine hüzün

Yine hüzün

'in iyi bir başlangıç yapan 'nin dış sahadaki kötü performansı ise sürüyor.

'in iyi bir başlangıç yapan 'nin dış sahadaki kötü performansı ise sürüyor. ile berabere kaldıktan sonra evinde ve 'yi yenip olumlu hava yakalayan Kanarya, deplasmanında aradığını bulamadı. Sarı-lacivertliler, 'nun atılmasıyla 2. yarısını 10 kişi oynadığı maçta sarı-kırmızılı ekibe yenildi. F.Bahçe bu sezon ligde deplasman maçlarında tek galibiyetini 16 Eylül 2018'de 'a karşı aldı. Sarı-lacivertliler o tarihten bu yana 146 gündür dış sahada kazanamıyor. Kanarya deplasmanda 11 maçta sadece 7 puan alabildi.

  1. 9.2.2019
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