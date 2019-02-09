Ersun Yanal'dan Alper Ulusoy’a tepki
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor karşısında aldıkları mağlubiyeti çok kötü bir yönetim gösteren hakem Alper Ulusoy'a bağladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor karşısında aldıkları mağlubiyeti çok kötü bir yönetim gösteren hakem Alper Ulusoy'a bağladı. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yanal, takımının şu anki durumuna göre bazı pozisyonlara bakılmamasının altını çizerek, "Meslek hayatım boyunca hep takımımı konuştum, şu an da bunu yapmak istiyorum ve birçok pozisyonu tartışıp hakeme bağlamak asla prensibim değil ama lütfen bazı pozisyonlara Fenerbahçe'nin şu anki durumuna göre bakmayın" dedi.
10 KİŞİ KALMAMIZIN PAYI BÜYÜK
Hakem Ulusoy'un verdiği kararlarda oyunun seyrini değiştirdiğini vurgulayan Ersun Yanal, "Ekici, ayağına basılan pozisyon sonrası sakatlandı. Ama Ekici'yi oyundan almak zorunda kaldık, faul bile verilmedi. Frey'e ilginç bir kart var. Soldado'nun pozisyonu ceza sahası içinde olsaydı penaltı mıydı? Bunlara bir bakalım" ifadelerini kullandı. Mağlubiyeti hak etmediklerini belirten başarılı çalıştırıcı, "10 kişi kalmamızın payı büyük ama ortada geçen bir maç oldu ve daha sonra da üstünlük kurabileceğimiz bir maçtı" diye konuştu.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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