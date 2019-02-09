Isla Konya maçında yok!
Kanarya'nın sağ beki Isla, cezalı duruma düştü. Şilili futbolcu, gelecek hafta oynanacak Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Kanarya'nın sağ beki Isla, cezalı duruma düştü. Şilili futbolcu, gelecek hafta oynanacak Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımda Eljif, Neustadter ve Ayew ise cezalı duruma düşmeden maçı bitirdi. Ayrıca Köybaşı da kart cezası sınırında.
SKRTEL'DEN KÖTÜ HABER
Sarı-lacivertli takımın tecrübeli savunma oyuncusu Martin Skrtel, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için son dakikada Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı. Skrtel'in durumu hakkında Ersun Yanal da şu açıklamayı yaptı: "Skrtel sabah çok rahatsız kalktı. Durumu düzelmedi. Tablo daha da kötüye gitti. Bağırsak enfeksiyonu var, umarım yarın toparlarız."
AYEW YOKLARI OYNADI
Takımın bir başka kanat oyuncusu Ayew dün de sınıfta kaldı. İstenen performansa ulaşamayan Ganalı futbolcu, ataklarda zayıf kaldı, pasları yerini bulmadı. 29 yaşındaki futbolcu 83'te yerini Eljif'e bıraktı.
BU KEZ SES GELMEDİ
Fenerbahçe'de 3. maçına çıkan Moses, elinden geleni yapmasına rağmen takımını kurtaramadı. Geçen haftaki Göztepe mücadelesinde attığı şık golle ses getiren Nijeryalı futbolcu, dün de sonradan oyuna girdi. 54. dakikada Jailson'a çok şık bir 'al da at' pası verdi; ancak Brezilyalı, golü kaçırdı. Tecrübeli kanat oyuncusunun ileride pres yapma çalışması da meyve vermedi
JAİLSON LUNG'A TAKILDI
Kanarya gole en çok 54. dakikada yaklaştı. Moses'ın nefis pası sonrası bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Jailson bomboş durumda vuruşunu yaptı, kaleci Lung'un dokunduğu top kornere çıktı. Maçtaki en net pozisyonu yakalayan Fenerbahçe öne geçme şansını kaçırdı.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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