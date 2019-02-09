Isla Konya maçında yok!

Kanarya'nın sağ beki Isla, cezalı duruma düştü. Şilili futbolcu, gelecek hafta oynanacak Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımda Eljif, Neustadter ve Ayew ise cezalı duruma düşmeden maçı bitirdi. Ayrıca Köybaşı da kart cezası sınırında.



SKRTEL'DEN KÖTÜ HABER

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli savunma oyuncusu Martin Skrtel, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için son dakikada Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı. Skrtel'in durumu hakkında Ersun Yanal da şu açıklamayı yaptı: "Skrtel sabah çok rahatsız kalktı. Durumu düzelmedi. Tablo daha da kötüye gitti. Bağırsak enfeksiyonu var, umarım yarın toparlarız."



AYEW YOKLARI OYNADI

Takımın bir başka kanat oyuncusu Ayew dün de sınıfta kaldı. İstenen performansa ulaşamayan Ganalı futbolcu, ataklarda zayıf kaldı, pasları yerini bulmadı. 29 yaşındaki futbolcu 83'te yerini Eljif'e bıraktı.



BU KEZ SES GELMEDİ

Fenerbahçe'de 3. maçına çıkan Moses, elinden geleni yapmasına rağmen takımını kurtaramadı. Geçen haftaki Göztepe mücadelesinde attığı şık golle ses getiren Nijeryalı futbolcu, dün de sonradan oyuna girdi. 54. dakikada Jailson'a çok şık bir 'al da at' pası verdi; ancak Brezilyalı, golü kaçırdı. Tecrübeli kanat oyuncusunun ileride pres yapma çalışması da meyve vermedi



JAİLSON LUNG'A TAKILDI

Kanarya gole en çok 54. dakikada yaklaştı. Moses'ın nefis pası sonrası bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Jailson bomboş durumda vuruşunu yaptı, kaleci Lung'un dokunduğu top kornere çıktı. Maçtaki en net pozisyonu yakalayan Fenerbahçe öne geçme şansını kaçırdı.