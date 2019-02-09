Üyelerle buluştu
Başkan Ali Koç, Kayseri Fenerbahçeliler Derneği üyeleriyle konakladıkları otelde bir araya geldi.
Başkan Ali Koç, Kayseri Fenerbahçeliler Derneği üyeleriyle konakladıkları otelde bir araya geldi. Etkinlikte Kayseri'de yapılması planlanan Fenerbahçe Spor Kompleksi de tanıtıldı. Kompleksin yatırımcılarını kürsüye davet eden Koç, destekleri için teşekkür etti.
KOÇ'TAN FLAŞ GİRİŞİM!
Başkan Koç ilginç bir talepte bulundu. Arsenal, Liverpool ve M.United'ta uygulanan maçı oyuncuların gözünden izlenmesi teknolojisinin hayata geçirilmesini istedi. Yadımcılarına bu konuda direktif veren başkanın, maçları bu sayede youtube'ta izletmek istediği bildirildi.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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