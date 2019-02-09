Üyelerle buluştu

Başkan Ali Koç, Kayseri Fenerbahçeliler Derneği üyeleriyle konakladıkları otelde bir araya geldi. Etkinlikte Kayseri'de yapılması planlanan Fenerbahçe Spor Kompleksi de tanıtıldı. Kompleksin yatırımcılarını kürsüye davet eden Koç, destekleri için teşekkür etti.



KOÇ'TAN FLAŞ GİRİŞİM!

Başkan Koç ilginç bir talepte bulundu. Arsenal, Liverpool ve M.United'ta uygulanan maçı oyuncuların gözünden izlenmesi teknolojisinin hayata geçirilmesini istedi. Yadımcılarına bu konuda direktif veren başkanın, maçları bu sayede youtube'ta izletmek istediği bildirildi.