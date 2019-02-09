Çizme’de Slimani iddiası – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Çizme’de Slimani iddiası

Çizme’de Slimani iddiası

'de beklentilerin oldukça altında kalan Islam Slimani için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

'de beklentilerin oldukça altında kalan Islam Slimani için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Tuttosport'ta yer alan habere göre İspanyol temsilcisi 'in, Cezayirli forveti sezon sonu bonservisiyle transfer edeceği öne sürüldü.

  1. 9.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çizme’de Slimani iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN