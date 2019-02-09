Çizme’de Slimani iddiası

Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça altında kalan Islam Slimani için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Tuttosport'ta yer alan habere göre İspanyol temsilcisi Real Betis'in, Cezayirli forveti sezon sonu bonservisiyle transfer edeceği öne sürüldü.