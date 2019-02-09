Çizme’de Slimani iddiası
Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça altında kalan Islam Slimani için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça altında kalan Islam Slimani için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Tuttosport'ta yer alan habere göre İspanyol temsilcisi Real Betis'in, Cezayirli forveti sezon sonu bonservisiyle transfer edeceği öne sürüldü.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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