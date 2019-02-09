Tribünde kaplan var
İki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünde ilginç bir görüntü vardı.
İki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünde ilginç bir görüntü vardı. Kayserili bir sporseverin, mücadeleye giydiği 'Kaplan' kostümü ile geldiği gözlendi. Diğer taraftarlar tarafından da oldukça ilgi g 'kapan'la bol bol fotoğraf çektirildi
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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