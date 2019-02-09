Tribünde kaplan var – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Tribünde kaplan var

Tribünde kaplan var

İki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünde ilginç bir vardı.

İki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünde ilginç bir vardı. Kayserili bir sporseverin, mücadeleye giydiği 'Kaplan' kostümü ile geldiği gözlendi. Diğer taraftarlar tarafından da oldukça ilgi g 'kapan'la bol bol fotoğraf çektirildi

  1. 9.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tribünde kaplan var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN