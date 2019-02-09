Tribünde kaplan var

İki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünde ilginç bir görüntü vardı. Kayserili bir sporseverin, mücadeleye giydiği 'Kaplan' kostümü ile geldiği gözlendi. Diğer taraftarlar tarafından da oldukça ilgi g 'kapan'la bol bol fotoğraf çektirildi