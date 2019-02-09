Benzia’ya milli yol da kapandı
Fenerbahçe'de Yassine Benzia'nın Süper Lig için lisansının çıkmaması ülkesi Cezayir'de geniş yer buldu.
Fenerbahçe'de Yassine Benzia'nın Süper Lig için lisansının çıkmaması ülkesi Cezayir'de geniş yer buldu. 24 yaşındaki futbolcu hakkında çıkan haberlere göre; lig maçlarında oynayamacak olması Benzia'nın formunu kaybetmesine neden olacak. Böylece milli takım ile Afrika Kupası'nda boy gösteremeyecek.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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