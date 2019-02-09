Benzia’ya milli yol da kapandı

Fenerbahçe'de Yassine Benzia'nın Süper Lig için lisansının çıkmaması ülkesi Cezayir'de geniş yer buldu. 24 yaşındaki futbolcu hakkında çıkan haberlere göre; lig maçlarında oynayamacak olması Benzia'nın formunu kaybetmesine neden olacak. Böylece milli takım ile Afrika Kupası'nda boy gösteremeyecek.