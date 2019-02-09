Benzia’ya milli yol da kapandı – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Benzia’ya milli yol da kapandı

Benzia’ya milli yol da kapandı

'de 'nın için lisansının çıkmaması ülkesi Cezayir'de geniş yer buldu.

'de 'nın için lisansının çıkmaması ülkesi Cezayir'de geniş yer buldu. 24 yaşındaki futbolcu hakkında çıkan haberlere göre; lig maçlarında oynayamacak olması Benzia'nın formunu kaybetmesine neden olacak. Böylece milli takım ile 'nda boy gösteremeyecek.

  1. 9.2.2019
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