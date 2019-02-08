Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu - Fotomaç
08 Şubat 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte değişim rüzgarı esmeye başlamıştı. Sezonun ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçen Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gelecek sezon planlaması dahilinde sezon sonu göndereceği ilk isim belli oldu.

8 Şubat 2019 Cuma, 11:29:48 Güncelleme: 11:32:28
Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu

Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan Ersun Yanal köklü değişimlere imza atmaya başladı. Kadroda büyük bir değişim olacağının sinyalini veren Yanal bu yönde ilk adımını attı.

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Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu

İlk olarak kadro dışı bırakılan isimlerden Nabil Dirar ve Volkan Demirel'i kadroya dahil eden tecrübeli hoca, Benzia'yı TFF'ye sunulan 28 kişilik listeye dahil etmedi.

Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu

Forvet hattında bekleneni veremeyen Slimani'yi kesen tecrübeli hoca, bu bölgede Soldado'ya şans tanıdı.

Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu

İLK YOLCU VALBUENA
Cocu'nun ardından Yanal tarafından da kadroda tercih edilmeyen Valbuena'nın sezon sonu sözleşmesi bitecek.

Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu

34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmayacak.

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