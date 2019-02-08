Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte değişim rüzgarı esmeye başlamıştı. Sezonun ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçen Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gelecek sezon planlaması dahilinde sezon sonu göndereceği ilk isim belli oldu.
8 Şubat 2019 Cuma, 11:29:48
Güncelleme: 11:32:28
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Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan Ersun Yanal köklü değişimlere imza atmaya başladı. Kadroda büyük bir değişim olacağının sinyalini veren Yanal bu yönde ilk adımını attı.
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İlk olarak kadro dışı bırakılan isimlerden Nabil Dirar ve Volkan Demirel'i kadroya dahil eden tecrübeli hoca, Benzia'yı TFF'ye sunulan 28 kişilik listeye dahil etmedi.
Forvet hattında bekleneni veremeyen Slimani'yi kesen tecrübeli hoca, bu bölgede Soldado'ya şans tanıdı.
İLK YOLCU VALBUENA Cocu'nun ardından Yanal tarafından da kadroda tercih edilmeyen Valbuena'nın sezon sonu sözleşmesi bitecek.
34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmayacak.