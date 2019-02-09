Abartmayalım
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, rakibin sağ kanattan tehlikeli ataklar yaptığını ve buna önlem aldıklarını ifade etti.
Dirar ve Isla'nın etkisini azalttıklarını kaydeden Karaman, rakibin gördüğü kırmızı kartın kendileri için avantaj olduğunu söylese de Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldıktan sonra pozisyon bulduğunu bildirdi. Karaman, "Kazanmak önemliydi. Ancak çok da abartmamak lazım. Golü atıp kazandık. Baktığınız zaman benim de hakemin katılmadığım 1-2 pozisyonu var ama mecburen 'respect' gösteriyorsun. Bizim de golümüz VAR'dan iptal oldu. Ne yapalım, bağıralım mı?" diye konuştu.
SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ
Maç öncesi Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Ersun Yanal arasında soğuk rüzgarlar esti. İki hoca birbirine selam vermeden kulübelerine geçti. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Hikmet Karaman, 2 sezon önce Ç.Rizespor'un küme düşmesinde Ersun Yanal'ın payı olduğunu iddia etmişti. Yanal o dönem Trabzonspor'u çalıştırıyordu ve son hafta evinde Bursaspor'a yenilmişti. Bu sonuçla Ç. Rizespor küme düşmüştü. Karaman, "Bu camia bu yapılanı unutmaz" açıklaması yapmıştı.
- 9.2.2019
-
Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
-
Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
-
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Abartmayalım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.