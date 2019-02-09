Abartmayalım – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Abartmayalım

Abartmayalım

, rakibin sağ kanattan tehlikeli ataklar yaptığını ve buna önlem aldıklarını ifade etti.

Dirar ve Isla'nın etkisini azalttıklarını kaydeden Karaman, rakibin gördüğü kırmızı kartın kendileri için avantaj olduğunu söylese de 'nin 10 kişi kaldıktan sonra pozisyon bulduğunu bildirdi. Karaman, "Kazanmak önemliydi. Ancak çok da abartmamak lazım. Golü atıp kazandık. Baktığınız zaman benim de hakemin katılmadığım 1-2 pozisyonu var ama mecburen 'respect' gösteriyorsun. Bizim de golümüz VAR'dan iptal oldu. Ne yapalım, bağıralım mı?" diye konuştu.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ
Maç öncesi ile Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı arasında soğuk rüzgarlar esti. İki hoca birbirine selam vermeden kulübelerine geçti. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Hikmet Karaman, 2 sezon önce Ç.Rizespor'un küme düşmesinde Ersun Yanal'ın payı olduğunu iddia etmişti. Yanal o dönem 'u çalıştırıyordu ve son hafta evinde 'a yenilmişti. Bu sonuçla Ç. Rizespor küme düşmüştü. Karaman, "Bu camia bu yapılanı unutmaz" açıklaması yapmıştı.

  1. 9.2.2019
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