Abartmayalım

Dirar ve Isla'nın etkisini azalttıklarını kaydeden Karaman, rakibin gördüğü kırmızı kartın kendileri için avantaj olduğunu söylese de Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldıktan sonra pozisyon bulduğunu bildirdi. Karaman, "Kazanmak önemliydi. Ancak çok da abartmamak lazım. Golü atıp kazandık. Baktığınız zaman benim de hakemin katılmadığım 1-2 pozisyonu var ama mecburen 'respect' gösteriyorsun. Bizim de golümüz VAR'dan iptal oldu. Ne yapalım, bağıralım mı?" diye konuştu.



SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Maç öncesi Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Ersun Yanal arasında soğuk rüzgarlar esti. İki hoca birbirine selam vermeden kulübelerine geçti. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Hikmet Karaman, 2 sezon önce Ç.Rizespor'un küme düşmesinde Ersun Yanal'ın payı olduğunu iddia etmişti. Yanal o dönem Trabzonspor'u çalıştırıyordu ve son hafta evinde Bursaspor'a yenilmişti. Bu sonuçla Ç. Rizespor küme düşmüştü. Karaman, "Bu camia bu yapılanı unutmaz" açıklaması yapmıştı.