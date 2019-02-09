Kucher, sarı kart cezalısı

Kayserispor'un sol beki Oleksandr Kucher 51. dakikada sarı kart gördü. Girdiği bir ikili mücadele sonrası hakem tarafından cezalandırılan Ukraynalı futbolcu, bu sezon dördüncü kez sarı kart gördü.Kucher böylelikle haftaya yine Kadir Has Stadyumu'nda oynananacak Göztepe müsakabasında cezalı duruma düştü.