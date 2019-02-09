Kucher, sarı kart cezalısı
Kayserispor'un sol beki Oleksandr Kucher 51. dakikada sarı kart gördü.
Kayserispor'un sol beki Oleksandr Kucher 51. dakikada sarı kart gördü. Girdiği bir ikili mücadele sonrası hakem tarafından cezalandırılan Ukraynalı futbolcu, bu sezon dördüncü kez sarı kart gördü.Kucher böylelikle haftaya yine Kadir Has Stadyumu'nda oynananacak Göztepe müsakabasında cezalı duruma düştü.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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