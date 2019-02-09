Kucher, sarı kart cezalısı – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Kucher, cezalısı

Kucher, sarı kart cezalısı

'un sol beki 51. dakikada gördü.

'un sol beki 51. dakikada gördü. Girdiği bir ikili mücadele sonrası hakem tarafından cezalandırılan Ukraynalı futbolcu, bu sezon dördüncü kez sarı kart gördü.Kucher böylelikle haftaya yine Stadyumu'nda oynananacak müsakabasında cezalı duruma düştü.

  1. 9.2.2019
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