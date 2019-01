Kayseri Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Antalya kampında Fotomaç'a çok özel açıklamalar yaptı. Birçok konuda çarpıcı detaylar veren Karaman şunları söyledi: "Devre arası tatiline ve maç trafiğinin az olmasına karşıyım. Brezilya'ya git, adam; lig, bölgesel lig, lig kupası, uluslararası oynuyor. Onlar neden böyle yapıyor? Teknik direktör nasıl planlama yapıyor? Antrenör her maça yeni bir taktik hazırlamak için zorlanacak. Oyuncu sürekli tekrarla kendini geliştirecek. Sürekli oynadıkça futbol gelişir. Haftada birle gelişmiyor. NBA'de nasıl iki günde bir maç oynuyorlar biliyor musun? Oyuncu devre arasında soyunma odasında makarna yiyor. Enerjiyi artırmak için. Bunu duydum inanamadım. 'Hemen araştıralım' dedim. Fikstürden şikayet eden hocanın önüne siz gazeteciler, hemen Chelsea'nin Barcelona'nın Palmeiras'ın fikstürünü koyun. 'Bunlar nasıl yapıyor?' deyin. Bana da sorun, cevap veremiyorsam yerden yere vurun."



'HERKES HOCALIK YAPAMAYACAK'



"Fenerbahçe'de Ayew'in açıklamaları kafamda bir şimşek çaktırdı! Fransa'da İngiltere'de taktiğin plan ve projenin daha ön planda olduğunu söylüyor. Bizde tam tersi. Neden VAR çıktıktan sonra büyüklerin ligdeki durumları değişti? Attıkları gol, artık ofsayttan iptal edilebiliyor. Bu gelişim, hocayı planlamaya, taktiğe yöneltecek. Buna önem veren antrenör ön plana çıkacak. Değerim artacak. O kadar çok seviniyorum ki VAR'a geçilmesine... Avrupa gibi olacağız. Herkes hocalık yapamayacak."



'BAYERN GiBi ÇALIŞIYORUZ'



"Futbolda koordinasyon ve farkındalık çok önemli. City'ye Liverpool'a bak, nerede duracaklarını ezberlemişler. Kayseri'de böyle çalışıyoruz. Bunu ilk Klopp yaptı. Sonra Bayern geçti."



"Premier Lig'de 1 Ocak'ta maç oynanıyor. Özellikle Fulham- Arsenal maçını izledim. 'Bunlar 4'e kadar yeni yılı kutlamıştır, kaytaran olacak mı?' diye. Adam yine aynı gücüyle oynuyor. Neden? Çünkü vücudu hazır."



'TRABZON BÜYÜK HAMLE YAPTI'



"Trabzon büyük hamle yaptı. Oradan her şey çıkabilir. Fatih Terim deneyimi G.Saray'ın en büyük avantajı. Malatya ve K.Paşa, mutlaka nokta atış transferle oralarda kalmaları gerekiyor."



'LiGDE 10 TAKIM DÜŞMEMEYE OYNAR'



"En az 10 takım düşmemeye oynar. Kimse zannetmesin ki 'ben yukarıdayım bana bir şey olmaz'. Üst üste 3 maç kaybettiğin an en dibe gelirsin. 36-37 puan ligde tutmaya yetebilir."