Kaleci Muammer 1 hafta yok
Kayserispor'un Antalya kampında Hollanda temsilcisi GO Ahead Eagles ile oynadığı ilk hazırlık maçında sakatlanan ve camiayı korkutan Muammer Yıldırım tedbir amaçlı bir hafta idmanlara çıkmayacak.
Kayserispor'un Antalya'da yaptığı kampta eksikler çoğalıyor. Asamoah Gyan ile Deniz Türüç'ün ardından Kaleci Muammer yıldırım'da 1 hafta idmanlara çıkmayacak. GO Ahead Eagles ile oynanan hazırlık maçının 67. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan tecrübeli file bekçisi, daha sonra taburcu edilmişti. Bu durum sonrasında Muammer Yıldırım'ın tedbir amaçlı bir hafta süre ile idmanlara çıkmamasına karar verildi.
- 8.1.2019 18:35
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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