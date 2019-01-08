Kaleci Muammer 1 hafta yok – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Kaleci Muammer 1 hafta yok

Kaleci Muammer 1 hafta yok

'un temsilcisi ile oynadığı ilk hazırlık maçında sakatlanan ve camiayı korkutan bir hafta idmanlara çıkmayacak.

'un temsilcisi ile oynadığı ilk hazırlık maçında sakatlanan ve camiayı korkutan bir hafta idmanlara çıkmayacak.

Kayserispor'un 'da yaptığı kampta eksikler çoğalıyor. Asamoah Gyan ile Deniz Türüç'ün ardından Kaleci 'da 1 hafta idmanlara çıkmayacak. GO ile oynanan hazırlık maçının 67. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan tecrübeli file bekçisi, daha sonra taburcu edilmişti. Bu durum sonrasında Muammer Yıldırım'ın tedbir amaçlı bir hafta süre ile idmanlara çıkmamasına karar verildi.
  1. 8.1.2019 18:35
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