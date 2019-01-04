Rotman kararını verdi
04 Ocak 2019, Cuma
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Rotman kararını verdi

Rotman kararını verdi

'un futbolcusu , takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki spekülasyonlara noktayı koydu.

Spor Toto 'in ikinci yarısı için çalışmalarını 'da sürdüren 'da , geleceği ile ilgili kararını verdi. Sezon başında Kayserispor ile 2 yıllık sözlyeşme yapan futbolcu, takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.


Akhisarspor ile anlaştığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Rajko Rotman, "Kayserispor ile 1,5 yıllık daha sözleşmem var. Bu sözleşme sürecinde takımdan ayrılmayı düşünmüyorum. Kayserispor ile hedeflerimiz var ve buna konsantre olmuş durumdayım. yapmayı düşünmüyorum" dedi.

Sezon başında 'den ayrılan ve Kayserispor ile anlaşmaya varan Rajko Rotman, 10 Süper Lig, 1 maçında görev yaptı. 4 sarı kart 1 kırmızı kart gören Rotman 1069 dakika sahada kaldı.

  1. 4.1.2019 12:00
  2. Güncelleme: 4.1.2019 12:13
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