Kayserispor yağmurda çalıştı

Teknik direktör değişikliğine giden ve ardından çıkış yakalayan Kayserispor, sezonun ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanıyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, yoğun yağışa rağmen sahada çalıştı. Akşam yapılan antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışan futbolcular, yoğun sağanak yağmura aldırış etmedi. Kayserispor, hazırlıklarına günde çift ve zaman zaman 3 idman yaparak devam edecek.