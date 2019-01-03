Kayserispor yağmurda çalıştı
İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te bulunan Kayserispor, yoğun yağmura rağmen sahada çalıştı.
Teknik direktör değişikliğine giden ve ardından çıkış yakalayan Kayserispor, sezonun ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanıyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, yoğun yağışa rağmen sahada çalıştı. Akşam yapılan antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışan futbolcular, yoğun sağanak yağmura aldırış etmedi. Kayserispor, hazırlıklarına günde çift ve zaman zaman 3 idman yaparak devam edecek.
- 3.1.2019 22:12
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Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
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bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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