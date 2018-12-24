Kayserispor 45 kez kart gördü
Süper Lig'in ilk yarısını 19 puanla noktalandıran Kayserispor, 17 maçta 45 kez kart gördü. En hırçın futbolcu Tiago Lopes olarak tespit edildi.
Kayserispor'da sarı kart gören futbolcular Tiago Lopes (5 kez), Cristian Sapunaru (5 kez), Atila Turan (5 kez), Bernard Mensah (4 kez), Şamil Çinaz (3 kez) Rajko Rotman (3 kez), Mert Özyıldırım (3 kez), Bilal Başacıkoğlu (3 kez), Oleksandr Kucher (2 kez), Muammer Yıldırım (2 kez), Silviu Lung, Deniz Türüç, Silvestre Varela, Umut Bulut, Levent Gülen, Tjaronn Chery oldu.
Kayserispor'da kırmızı kart gören futbolcular ise Tiago Lopes, Şamil Çinaz, Rajko Rotman ve Jean Armel Kana Biyik oldu.
Ligde forma giyen ancak hiç kart görmeyen isimler ise Artem Kravets, Asamoah Gyan, Hasan Hüseyin Acar, Kazım Çelik, Sakıb Aytaç, Adem Doğan ve Hakan Çıtak olarak görüldü.
- 24.12.2018 09:51
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Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Kayserispor 45 kez kart gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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