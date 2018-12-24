Kayserispor 45.kez kart gördü
24 Aralık 2018, Pazartesi
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45 kez kart gördü

Kayserispor 45 kez kart gördü

'in ilk yarısını 19 puanla noktalandıran , 17 maçta 45 kez kart gördü. En hırçın futbolcu olarak tespit edildi.

Spor Toto 'in ilk yarısında 'da 17 futbolcu müsabaka hakemleri tarafından kart ile cezalandırıldı. 41 kez , 4 kez gören 'da en hırçın futbolcu olarak görüldü. Lopes 5 kez sarı kart görürken 1 kez de kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Kayserispor'da sarı kart gören futbolcular Tiago Lopes (5 kez), Cristian Sapunaru (5 kez), Atila Turan (5 kez), Bernard Mensah (4 kez), Şamil Çinaz (3 kez) (3 kez), Mert Özyıldırım (3 kez), (3 kez), Oleksandr Kucher (2 kez), Muammer Yıldırım (2 kez), Silviu Lung, Deniz Türüç, Silvestre Varela, , , Tjaronn Chery oldu.

Kayserispor'da kırmızı kart gören futbolcular ise Tiago Lopes, Şamil Çinaz, Rajko Rotman ve Jean Armel Kana Biyik oldu.

Ligde forma giyen ancak hiç kart görmeyen isimler ise Artem Kravets, Asamoah Gyan, Hasan Hüseyin Acar, Kazım Çelik, Sakıb Aytaç, Adem Doğan ve Hakan Çıtak olarak görüldü.
  1. 24.12.2018 09:51
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