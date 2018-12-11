Kayserispor paşalar gibi!

Kayserıspor, Kasımpaşa deplasmanında destan yazdı... Zirve mücedelesi veren ve 2 penaltıdan yararlanamayn rakibini 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, düşme potasından çıktı. Serkan Çınar'ın 2 kez VAR'a gittiği, 3 penaltı verdiği maçta Diagne ve Trezeguet ile penaltı kaçıran Kasımpaşa'yı Chery (P), Deniz ve Mensah yıktı.