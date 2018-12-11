Kayserispor paşalar gibi!
11 Aralık 2018, Salı
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paşalar gibi!

<a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> paşalar gibi!

Zirve mücadelesi veren ’yı deplasmanda 3 golle yıkan sarı-kırmızılı ekip, düşme hattından çıkmayı başardı. ve Trezeguet penaltıları kaçırdı.

Kayserıspor, deplasmanında destan yazdı... Zirve mücedelesi veren ve 2 penaltıdan yararlanamayn rakibini 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, düşme potasından çıktı. 'ın 2 kez VAR'a gittiği, 3 penaltı verdiği maçta ve Trezeguet ile penaltı kaçıran 'yı Chery (P), Deniz ve Mensah yıktı.

  1. 11.12.2018
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