Erol Bedir: "Teknik direktörümüz yarın geliyor"
05 Aralık 2018, Çarşamba
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: "Teknik direktörümüz yarın geliyor"

Erol Bedir: "Teknik direktörümüz yarın geliyor"

Başkanı , takımın yeni teknik direktörünün yarın Kayseri'de olacağını ve cuma günü idmana çıkacağını söyledi.

'de zor günler geçiren , yeni teknik direktörüne yarın kavuşacak. maçı sonrasında görevinden ayrılan Ertuğrul Sağlam'ın koltuğuna kimin oturacağı netlik kazanacak.

Açıklama yapan Kayserispor Başkanı , "Herkesin malumu üzerine teknik direktör arayışımız var. Arkadaşlarımı bununla ilgili görevlendirdim. İsimleri gündemde olan teknik direktörler ile görüşülecek. Ekstra 2 Hırvat, 1 Kosovalı ve eski teknik direktörümüz Sumudica'nın da ismi gündemimizde. Artılarını, eksilerini, hocaların gelebilirliliğini araştırıyoruz ve görüşüyoruz. Görevlendirdiğimiz yönetici arkadaşlarım bir rapor hazırlıyor" dedi.

Görüşme yaptıkları 4-5 teknik direktörün de Kayserispor şartlarını kabul ettiğini ifade eden Erol Bedir, " maçını atlatıp sağlıklı karar vermek adına 2-3 günlük bir araştırma dönemi belirledik. Hocalar ile görüşülüyor. Hocalar bize sıcak bakıyor ve neler yapabileceğini ifade ediyor. Şu an için hiçbir hoca üzerinde karar kılmadık. Yarın öğle saatlerinde yönetici arkadaşlarımızla toplanıp raporları masaya yatırıp kararımızı vereceğiz. Sonrasında hocayı arayıp kararımızı bildireceğiz. Kendisiyle anlaşılınca zaten kamuoyu ile de paylaşacağız" diye konuştu.

maçında takımın başında yeni teknik direktörün olacağını da belirten Bedir, "Yeni hocamız perşembe günü Kayseri'de olur ve imzayı atar. Cuma günü de ilk idmanına çıkar. Kasımpaşa maçı öncesi 3 gün idman yaptırır ve takımın başında pazartesi günü sahaya çıkar" açıklamasında bulundu.

Kayserispor'un görüştüğü yerli teknik direktörler arasında , İbrahim Üzülmez, , , , gibi isimler yer alıyor. ve ile ise görüşme gerçekleştirilmedi.

  1. 5.12.2018 09:18
  2. Güncelleme: 5.12.2018 11:10
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