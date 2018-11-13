Kayserispor pes etmiyor – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    pes etmiyor

    Kayserispor pes etmiyor
    LİGDE aldığı 12 puanla tehlikeli bölgenin üstünde bulunan , başarı için kenetlendi. Kötü günleri geride bırakmak istediklerini söyleyen basın sözcüsü Orhan Taşçı, "Teknik heyet ve futbolcular söz verdi. Bu sezon bizleri mutlu etmek istiyorlar, kendilerine inanıyoruz" diye konuştu.
    1. 13.11.2018
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