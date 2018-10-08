Kadir Has Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan kaptan Umut Bulut, müsabakanın ikinci yarısında Varela'nın ortasına iyi yükselip kafa vuruşu ile topu ağlara göndermişti. Takımının öne geçtiği golü atan Umut Bulut, bu sezonki ikinci golünü atarken Rizespor'a da kariyerindeki 9. golünü attı.

Ligdeki kariyerinde 196. golünü atan Umut Bulut, Kayserispor forması ile Rize'ye ilk golünü atarken daha önce de Galatasaray forması altında (1 gol), Trabzonspor forması altında (6 gol) ve Ankaragücü forması altında (1 gol) fileleri havalandırmıştı.