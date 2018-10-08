Kayserispor kaptanı ve forveti Umut Bulut, haftalardır süre gelen gol suskunluğunu bozdu. Ligin ilk haftasında Kayseri'de oynanan Antalyaspor maçında takımının ikinci golünü atarak bu sezondaki ilk golünü atan Umut Bulut, haftalar sonra ikinci golünü attı.
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    'un Rizespor'a 9’uncu golü

    Umut Bulut'un Rizespor'a 9’uncu golü

    kaptanı ve forveti , haftalardır süre gelen gol suskunluğunu bozdu. Ligin ilk haftasında Kayseri'de oynanan maçında takımının ikinci golünü atarak bu sezondaki ilk golünü atan Umut Bulut, haftalar sonra ikinci golünü attı.

    Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren maçında ilk 11'de sahaya çıkan kaptan , müsabakanın ikinci yarısında Varela'nın ortasına iyi yükselip kafa vuruşu ile topu ağlara göndermişti. Takımının öne geçtiği golü atan Umut Bulut, bu sezonki ikinci golünü atarken Rizespor'a da kariyerindeki 9. golünü attı.

    Ligdeki kariyerinde 196. golünü atan Umut Bulut, forması ile Rize'ye ilk golünü atarken daha önce de forması altında (1 gol), forması altında (6 gol) ve Ankaragücü forması altında (1 gol) fileleri havalandırmıştı.

    1. 8.10.2018 14:08
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