Umut Bulut'un Rizespor'a 9’uncu golü
Kayserispor kaptanı ve forveti Umut Bulut, haftalardır süre gelen gol suskunluğunu bozdu. Ligin ilk haftasında Kayseri'de oynanan Antalyaspor maçında takımının ikinci golünü atarak bu sezondaki ilk golünü atan Umut Bulut, haftalar sonra ikinci golünü attı.
Kadir Has Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan kaptan Umut Bulut, müsabakanın ikinci yarısında Varela'nın ortasına iyi yükselip kafa vuruşu ile topu ağlara göndermişti. Takımının öne geçtiği golü atan Umut Bulut, bu sezonki ikinci golünü atarken Rizespor'a da kariyerindeki 9. golünü attı.
Ligdeki kariyerinde 196. golünü atan Umut Bulut, Kayserispor forması ile Rize'ye ilk golünü atarken daha önce de Galatasaray forması altında (1 gol), Trabzonspor forması altında (6 gol) ve Ankaragücü forması altında (1 gol) fileleri havalandırmıştı.
- 8.10.2018 14:08
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Guidetti: "Rakibimizi tebrik ediyorum"
Toplam 1
Yorum
Dost Guidetti Rusya ve Amerika yı da tebrik edecek mi?
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147 günlük fobi bitecek
Toplam 1
Yorum
baksoy Çok şükür AKHİSAR ' ı yendik ? Bizim maçlarda panter kesilen kalecilerini bu maçta geçebildik ?
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Ege'de Fırtına!
Toplam 2
Yorum
baksoy Enkaz devraldınız ALLAH ( CC ) yar ve yardımcınız olsun ?
Umut Bulut'un Rizespor'a 9’uncu golü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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