Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 7 maçın sadece ikisinde gol sevinci yaşayan Kayserispor, gol yollarında sıkıntı yaşıyor.
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    gol yollarında sıkıntılı

    <a href="/index/kayserispor?id=5d9c2d6a-45bb-44bd-86fd-b1869afdd776" class="" rel="tag">Kayserispor</a> gol yollarında sıkıntılı

    'de çıktığı 7 maçın sadece ikisinde gol sevinci yaşayan , gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

    'de çıktığı 7 maçın sadece ikisinde gol sevinci yaşayan , gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

    Lige sahasında 2-0'lık galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar, iç sahada , deplasmanda Evkur ile 0-0 sona eren karşılaşmaların ardından 4. haftada dış sahada 'yi 3-2 mağlup etti.

    Son 3 üç haftada ise , ve 'a 2-0 yenilen 'un gol yollarındaki sıkıntısı dikkati çekti. Ligde çıktığı 7 maçın ikisinde toplam 5 kez gol sevinci yaşayan Kayseri ekibi, 5 karşılaşmada ise rakip fileleri havalandıramadı.

    Forvetlerden tek gol

    Kayserispor'da 7 maçlık periyotta forvet oyuncuları sadece 1 gol atabildi. Sarı-kırmızılı ekipte deneyimli oyuncu , forvet oyuncuları adına tek golü karşısında kaydetti. Kayserispor'un golleri Chery (2), ve Mensah'tan geldi, 1 golü ise ile yapılan maçta rakip futbolcu kendi kalesine attı.

    Sarı-kırmızılılar, 7 maçlık bölümde ligin en az gol atan ekipleri arasında ilk sıradaki 'un (4 gol) ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 gol) ile ikinci sırada bulunuyor.

    1. 1.10.2018 10:09
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