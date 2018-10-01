Kayserispor gol yollarında sıkıntılı
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 7 maçın sadece ikisinde gol sevinci yaşayan Kayserispor, gol yollarında sıkıntı yaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 7 maçın sadece ikisinde gol sevinci yaşayan Kayserispor, gol yollarında sıkıntı yaşıyor.
Lige sahasında 2-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar, iç sahada Bursaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 sona eren karşılaşmaların ardından 4. haftada dış sahada Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.
Son 3 üç haftada ise Göztepe, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş'a 2-0 yenilen Kayserispor'un gol yollarındaki sıkıntısı dikkati çekti. Ligde çıktığı 7 maçın ikisinde toplam 5 kez gol sevinci yaşayan Kayseri ekibi, 5 karşılaşmada ise rakip fileleri havalandıramadı.
Forvetlerden tek gol
Kayserispor'da 7 maçlık periyotta forvet oyuncuları sadece 1 gol atabildi. Sarı-kırmızılı ekipte deneyimli oyuncu Umut Bulut, forvet oyuncuları adına tek golü Antalyaspor karşısında kaydetti. Kayserispor'un golleri Chery (2), Umut Bulut ve Mensah'tan geldi, 1 golü ise Fenerbahçe ile yapılan maçta rakip futbolcu Martin Skrtel kendi kalesine attı.
Sarı-kırmızılılar, 7 maçlık bölümde ligin en az gol atan ekipleri arasında ilk sıradaki Bursaspor'un (4 gol) ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 gol) ile ikinci sırada bulunuyor.
- 1.10.2018 10:09
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 18
Yorum
1907 Namusumuz FENERBAHÇE için hapis yatmış Baskan'i SATIP, yerine kulübü zengin çocuğuna hobisi için verirseniz olacağı budur.
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 18
Yorum
yetkin gözcü sayın dilmen biz yönetime ulaşamıyoruz siz ulaşın ve bunu diyin hollanda ekolü f b ye yaramıyor hıddın advocat cocu bunları kımse göremedı
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Garry Rodrigues İspanya yolcusu!
Toplam 4
Yorum
BARIŞ 15 MİLYONA BÖYLE BİR FUTBOLCU SATILIR MI. RODRİGUES 30 MİLYON RAHAT EDER
Kayserispor gol yollarında sıkıntılı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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