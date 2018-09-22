Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Atiker Konyaspor'un gollerini 36. dakikada Yatabare ve 45+1. dakikada Jens Jonsson kaydetti.

Maçta iki kere VAR hakemine gidildi. Skubic'in 26. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesi ile iptal edilirken Yatabare'nin attığı gol geçerli sayıldı.

Atiker Konyaspor puanını 11'e çıkartırken Kayserispor 8 puanda kaldı.