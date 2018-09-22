Kayserispor 0-2 Atiker Konyaspor
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Maç Sonucu | 0-2 Atiker | ÖZET

    Maç Sonucu | <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> 0-2 Atiker <a href="/index/konyaspor?id=8e31f089-4f66-4715-b81a-7e930ef74788" class="" rel="tag">Konyaspor</a> | ÖZET

    , konuk ettiği Atiker 'a 2-0 mağlup oldu.

    Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında , evinde ağırladığı Atiker 'a 2-0 mağlup oldu.

    Atiker 'un gollerini 36. dakikada Yatabare ve 45+1. dakikada Jens Jonsson kaydetti.

    Maçta iki kere VAR hakemine gidildi. Skubic'in 26. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesi ile iptal edilirken Yatabare'nin attığı gol geçerli sayıldı.

    Atiker Konyaspor puanını 11'e çıkartırken 8 puanda kaldı.

    1. 22.9.2018 15:54
    2. Güncelleme: 22.9.2018 18:19
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