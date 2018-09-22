Maç Sonucu | Kayserispor 0-2 Atiker Konyaspor | ÖZET
Kayserispor, konuk ettiği Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Atiker Konyaspor'un gollerini 36. dakikada Yatabare ve 45+1. dakikada Jens Jonsson kaydetti.
Maçta iki kere VAR hakemine gidildi. Skubic'in 26. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesi ile iptal edilirken Yatabare'nin attığı gol geçerli sayıldı.
Atiker Konyaspor puanını 11'e çıkartırken Kayserispor 8 puanda kaldı.
- 22.9.2018 15:54
- Güncelleme: 22.9.2018 18:19
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Oğuzhan Bence gerek yoktu. Takır takır futbolunu oynayıp efendi efendi çıkıp gitmek Fenerbahçe seyircisinin alkışını almak en güzeli
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