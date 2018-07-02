Kayserispor, Bernard Mensah'ı transfer etti – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , Mensah'ı transfer etti

    Kayserispor, Bernard Mensah'ı transfer etti

    Spor Toto ekiplerinden , geride kalan sezon 'da kiralık oynayan orta saha oyuncusu Mensah'ı kadrosuna kattı.

    Sarı-kırmızılı kulüp, 'nın takımından 23 yaşındaki oyuncu Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı.

    Ganalı futbolcu, geride kalan sezon formasıyla 'de 30 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

    1. 2.7.2018 22:54
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