Kayserispor, Bernard Mensah ile prensipte anlaştı – Fotomaç – 28 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , ile prensipte anlaştı

    Kayserispor, Bernard Mensah ile prensipte anlaştı

    , geçtiğimiz sezon forması giyen ile prensipte anlaştı.

    Kulübü Başkanı , Ganalı futbolcu ile kulübü 'in izni dahilinde yaklaşık bir aydır görüştüklerini açıkladı. Başkan Erol Bedir, "Atletico Madrid'in futbolcusu olan Mensah 'da kiralık oynuyordu. Takımından izin alarak kendisi ile görüştük. Kayserispor'da oynamak istediğini söyledi" dedi.

    Atletico Madrid ile de görüşme halinde olduklarını bildiren Erol Bedir, "Görüşmeler belli bir aşamaya gelindi. Anlaşma sağlanırsa bunu kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.
    1. 28.6.2018 14:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayserispor, Bernard Mensah ile prensipte anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN