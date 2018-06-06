Kayserispor, Badji'den vazgeçti – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    , Badji'den vazgeçti

    <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a>, Badji'den vazgeçti

    Dış transferde 'lu 'a 2 yıllık imza attırıp, forma giydiren , orta saha oyuncuları konusunda geçtiğimiz sezon kiralık olarak top koşturan Stephan Badji'den kulübü bonservis bedelinde ısrar edince vazgeçti.

    Sarı kırmızılı kulüp başkanı Erol Bedir, 'ın mukavelesinin transferin resmi olarak başladığı ilk gün yürürlüğe gireceğini, bu konuda bir pürüz kalmadığını belirtti. Bedir, bir çok kulübün listesinde olan ve sarı kırmızılı takımla kiralama süresi sona eren Badji konusunda, ''Badji'yi bize geçen sezon kiralayan kulübü bu oyuncuyu bu kez kiralama yerine bonservis bedeliyle satmayı önerdi. Önerilen rakam ve oyuncunun yaş durumu nedeniyle bonservis bedeli ödemeye yanaşmadık. Ayrıca, kendisinin de geçen sezondan farklı bir ücreti isteği oldu. O nedenle, bu andan itibaren orta saha transferi için listemizdeki diğer oyunculara bakıyoruz. Sonuçta, her oyuncunun alternatifi olur. Kulübümüzün çıkarlarını, mali
    durumunu göz önünde bulundurmak zorundayız'' dedi.

    Başkan Bedir, Deniz Türüç konusunda ise, '' Yazılıp çizilenlere kulak asmıyoruz. Deniz'in kulübümüzle mukavelesi var. Tüm kulüp başkanlarıyla iyi diyalogumuz var. Transfer döneminde ismi en çok konuşulan bu oyuncumuz konusunda onlardan resmi veya gayri resmi bir teklif şu ana kadar gelmedi. Menajerlerin keyfine göre davranamayız. Biz, şeffaf bir kulübüz. Resmi bir teklif gelirse oturur o zaman konuşuruz. Şimdi bunlar boş ve gereksiz sözler ve haberler'' diyerek sözlerini tamamladı

    1. 6.6.2018 13:40
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