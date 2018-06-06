Kayserispor, Badji'den vazgeçti
Dış transferde Antalyaspor'lu Sakıb'a 2 yıllık imza attırıp, forma giydiren Kayserispor, orta saha oyuncuları konusunda geçtiğimiz sezon kiralık olarak top koşturan Stephan Badji'den Anderlecht kulübü bonservis bedelinde ısrar edince vazgeçti.
Sarı kırmızılı kulüp başkanı Erol Bedir, Sakıb'ın mukavelesinin transferin resmi olarak başladığı ilk gün yürürlüğe gireceğini, bu konuda bir pürüz kalmadığını belirtti. Bedir, bir çok kulübün transfer listesinde olan ve sarı kırmızılı takımla kiralama süresi sona eren Badji konusunda, ''Badji'yi bize geçen sezon kiralayan Anderlecht kulübü bu oyuncuyu bu kez kiralama yerine bonservis bedeliyle satmayı önerdi. Önerilen rakam ve oyuncunun yaş durumu nedeniyle bonservis bedeli ödemeye yanaşmadık. Ayrıca, kendisinin de geçen sezondan farklı bir transfer ücreti isteği oldu. O nedenle, bu andan itibaren orta saha transferi için listemizdeki diğer oyunculara bakıyoruz. Sonuçta, her oyuncunun alternatifi olur. Kulübümüzün çıkarlarını, mali
durumunu göz önünde bulundurmak zorundayız'' dedi.
Başkan Bedir, Deniz Türüç konusunda ise, '' Yazılıp çizilenlere kulak asmıyoruz. Deniz'in kulübümüzle mukavelesi var. Tüm kulüp başkanlarıyla iyi diyalogumuz var. Transfer döneminde ismi en çok konuşulan bu oyuncumuz konusunda onlardan resmi veya gayri resmi bir teklif şu ana kadar gelmedi. Menajerlerin keyfine göre davranamayız. Biz, şeffaf bir kulübüz. Resmi bir teklif gelirse oturur o zaman konuşuruz. Şimdi bunlar boş ve gereksiz sözler ve haberler'' diyerek sözlerini tamamladı
- 6.6.2018 13:40
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Kayserispor, Badji'den vazgeçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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