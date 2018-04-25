Kayserispor’da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
- 25.4.2018 13:51
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 6
Yorum
murat evet tatil etti ama bjk li oyuncular sahayı terk ettikten sonra
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 6
Yorum
murat evet tatil etti ama bjk li oyuncular sahayı terk ettikten sonra
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
Kayserispor’da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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