Kayserispor’da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

    Kayserispor’da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

    , 'in 31. haftasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    ekiplerinden , ligin 31. haftasında ağırlayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Kısa alanda pas ve çift kale maç yapan futbolcuların hırslı olduğu görüldü.

    1. 25.4.2018 13:51
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