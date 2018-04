Erol Bedir: "Koltuk derdinde değilim"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, 5 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul kararıyla ilgili olarak, ''1.5 milyonluk şehirde sadece Erol Bedir yok. Saf ve net biçimde 1.5 yıl süremiz olduğu halde kulübü daha iyiye götürmek isteyen varsa buyursun diyoruz. Ben, koltuk derdinde değilim, kulübü de bırakıp kaçacak karakterde de değilim'' dedi.

Kayserispor yönetim kurulu, ligin bitimine sayılı maçlar kala, yönetimin görevde kalacağı 19 aylık zamana karşın şok bir kararla 5 Mayıs'ta olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kayserispor Yönetim Kurulu, bu kararı resmi sitesinden, ''Değerli hemşerilerimiz ve Kayserispor sevdalılarının malumu olduğu üzere, 26.01.17 tarihinde yapılan OLAĞANÜSTÜ genel kurulda, Başta Bakanımız Mehmet ÖZHASEKİ, Valimiz Süleyman KAMÇI ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa ÇELİK'in ricası, diğer belediye başkanlarımızla birlikte sivil toplum kuruluşları ve büyük taraftarımızın da desteği ile Erol BEDİR başkanlığında oluşturulan yönetim, sarı kırmızılı kulübümüzü idare etme sorumluluğunu üstlenmiştir. Kulübün devralındığı dönemdeki sportif durumu (ilk devre sonu 12 puan ve düşme hattı) maddi problemler (büyük borçlarla birlikte transfer tahtası da kapalı) ve taraftar desteğini kaybetmiş konumu (ortalama 2-3 bin taraftar) hatırlandığında, 2016-17 sezonu ikinci yarıda toplanan puanlarla ligin son 3 haftası itibariyle Süper Lig'de kalmasının kesinleşmesi, içinde bulunduğumuz 2017-18 sezonunda ise ilk devrede toplanan 30 puanla ligde kalmayı garantileyip halen Avrupa için mücadele etmesi, her maçımızda taraftar desteğinin 25-30 binlere çıkması, yapılan diğer sosyal faaliyetlerle birlikte takımın şehre yani gerçek sahiplerine mi hizmet edilmesi ve daha nice hizmetlerin şeffaf bir şekilde yapılması, taraflı-tarafsız her vicdan sahibinin takdir etmesi gereken bir durum olmalıdır. Bu hizmetler verilip, şehrimizin gözbebeği Kayserispor'umuz yuvarlandığı uçurumdan kurtarılırken; yönetimimize maddi-manevi hiçbir yardımı esirgemeyen ve en az yönetim kadar Kayserispor için yorulan Sayın Bakanımız Mehmet ÖZHASEKİ, Sayın Valimiz Süleyman KAMÇI, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa ÇELİK, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar Belediye Başkanlarımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi, Ticaret borsası başkanları, iş adamlarımız ve tabii ki taraftarlarımızın lokomotif görevini yerine getiren KAPALI KALE taraftarlar derneği ile birlikte büyük Kayserispor taraftarımızın emek ve gayretlerini de şükranla hatırlıyoruz. Ve yine; Kulüp tesislerimizin ve stadımızın sahibi konumunda olan Büyükşehir belediyemizin bugüne kadar desteklerine ilaveten, geçtiğimiz günlerde ihalesini yaparak çürümeye yüz tutmuş yeni tesislerimizi tamamlayıp, kulübümüzün hizmetine sunacak olması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik'e bir kez daha teşekkür ediyor, kısa zaman sonra ikinci bloğunda tamir ve tadilatının yapılacağına inanıyoruz.



Değerli hemşerilerimiz, Büyük Kayserispor Taraftarı ve sayın genel kurul üyelerimiz, 26.01.2017 tarihinde yapılan OLAĞANÜSTÜ genel kurulda 3 yıllığına göreve gelmemiz ve tüzüğümüze görev süremizin bitmesine daha 19 ay olmasına rağmen teamüller gereği ve seçimli genel kurulların bir sonraki sezon hazırlığı için Mayıs ayında yapılmasının uygun olduğu değerlendirmesiyle 17.04.2018 tarihinde kulüp tesislerimizde toplanan yönetim kurulumuz 05.05.2018 Cumartesi günü saat 11.00'da Kadir Has Spor ve Kongre Merkezinde olağan seçimli genel kurul toplantımızın yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde, 12.05.2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte genel kurul yapılması konusunda karar aldık'' şeklinde duyurdu.



"GÖREVİ ALMAK İSTEYEN OLURSA GÖNÜL HUZURU İÇİNDE DEVREDERİZ"

Olağanüstü genel kurul kararıyla ilgili DHA'ya konuşan Başkan Erol Bedir, ''Bizden önceki yönetim de, biz de 3 yıllığına göreve seçildik. Türk futbolunda kulüpler genelde genel kurullarını Mayıs ayında yapar. Zira, gelecek yönetim teknik kadrosunu, futbolcularını tanır. Transfer politikasını belirler. kendisine yeni sezon için hedef koyar. O nedenle görev süremizin bitmesine 1.5 yıl kala, göreve talip olmak isteyenlerin önünü açmak amacıyla Mayıs ayında kongreye gitme kararı aldık. 1.5 milyon nüfuslu şehirde sadece Erol Bedir yok. Genel kurul kararımız bir tepki, yılgınlık, bıkkınlık değildir. Saf, iyi niyetli ve net biçimde, kendi dönemimizde borçları artırmayıp tam aksine eski borçlar dışında 8-10 bin TL'de artıya geçtik. Kulüpte mali ve idari disiplini sağladık. Görevi almak isteyen olursa gönül huzuru içinde devrederiz. Bunları söylerken, önümüzde biri Başakşehir olmak üçe 3 önemli karşılaşma var. Bunları en az kayıpla kapatıp, Avrupa hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz'' dedi.