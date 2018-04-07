Kayserispor’da Varela şoku! – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    ’da şoku!

    <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a>’da <a href="/index/varela?id=d56cea21-f934-4903-b730-4fa61727d5d4" class="" rel="tag">Varela</a> şoku!

    'da ligin ilk yarısında sakatlanıp sahalardan 2.5 ay uzak kalan 'dan yine kötü haber geldi.

    'da ligin ilk yarısında sakatlanıp sahalardan 2.5 ay uzak kalan 'dan yine kötü haber geldi. F.Bahçe maçında sakatlanan 33 yaşındaki Portekizli sol kanadın sezonu kapattığı açıklandı. Bu sezon ligde 8 maça çıkan ve 2 gol atan 'nın üst adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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