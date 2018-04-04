Kayserispor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde, Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon, pas ve şut çalışması üzerinde durdu.
Yaklaşık iki saat süren idmanda, Fenerbahçe maçında görev alan futbolcular koşunun ardından açma germe ve topla kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise koşunun ardından şut ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.
Antrenmana, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma şansı bulamayan Tiago Lopes de katıldı. Sakatlığı devam eden Stephane Badji ise çalışmada yer almadı.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:28
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Çalımbay'dan Olcay açıklaması! Art niyet...
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Hocam açıklamalr güzel de şu nedir : Bizim düşüncemiz o maçı en kötü berabere bitirmekti..Neden berabere bitirelim gs maçını..Gs çokmu büyük
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Serdar Aziz'e dev talip! 10 milyon euro...
Toplam 3
Yorum
gsli serdar satilmamali, 15den itibaren dusunebilir
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Serdar Aziz'e dev talip! 10 milyon euro...
Toplam 3
Yorum
gscan Serdar formda genç ve yerli. Satmıyoruz kardeş çok düşüncelisin sağol.
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