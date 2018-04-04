Kayserispor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    , hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a>, <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> hazırlıklarına başladı

    , 'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde, Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon, pas ve şut çalışması üzerinde durdu.

    Yaklaşık iki saat süren idmanda, maçında görev alan futbolcular koşunun ardından açma germe ve topla kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise koşunun ardından şut ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.

    Antrenmana, sakatlığı nedeniyle maçında forma şansı bulamayan Tiago Lopes de katıldı. Sakatlığı devam eden Stephane Badji ise çalışmada yer almadı.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:28
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