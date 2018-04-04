Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde, Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon, pas ve şut çalışması üzerinde durdu.

Yaklaşık iki saat süren idmanda, Fenerbahçe maçında görev alan futbolcular koşunun ardından açma germe ve topla kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise koşunun ardından şut ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenmana, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma şansı bulamayan Tiago Lopes de katıldı. Sakatlığı devam eden Stephane Badji ise çalışmada yer almadı.