Sumudica açıklaması! Ayrılacak mı... – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    açıklaması! Ayrılacak mı...

    Sumudica açıklaması! Ayrılacak mı...

    Başkanı Erol Bedir, dün akşam 'ye 5-0 mağlup olduktan sonra basın toplantısında konuşan 'nın açıklamalarını serzeniş olarak değerlendirdiğini ve bu akşam kendisiyle bir araya gelerek görüşeceklerini söyledi.

    Yenilgi için kılıf aramadıklarını ve 'u bulunduğu yere teknik direktör ve futbolcuların taşıdığını söyleyen Başkan Bedir, "Yensek de yenilsek de bu takım hepimizin. Yönetici olarak sorumluluklarımızı biliyoruz. Galibiyetin de mağlubiyetin de mesuliyetini üstümüze fazlasıyla alırız. Şu anda ligin bitimine 7 maç var ve Avrupa kupası şansımız sürüyor. 4 oyuncumuzdan yoksun çıktığımız karşılaşma sonrası soyunma odasına giderek oyuncularıma üzüntülü olduğumuzu ancak bu günlere yönetim, taraftar, teknik kadro ve kendileriyle geldiğimizi hatırlattım. Anlık başarılar ve anlık başarısızlıkların gelip geçici olduğunu, Avrupa kupalarına katılabilecek gücümüz olduğunu söyledim. Teknik direktörümüz Sumudica'nın maç sonrası açıklamaları ise bir üzüntünün, bir sorumluluğun bir duygusallığını ve serzenişin sonucudur. Kendisine güvenimiz tamdır. Alışagelmiş bir teknik direktör tipi değil. İddiacı ve yenilgiyi hiç kabul etmeyen biri'' dedi.

    Kayserispor Başkanı Bedir, teknik direktör Sumudica ve sarı-kırmızılı oyuncularla bugün akşam saatlerinde Tesisleri'ndeki yenilenme antrenmanında bir araya gelerek görüşeceklerini de sözlerine ekledi.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:46
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