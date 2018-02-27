Kayserispor'da Bursaspor maçı mesaisi başladı
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 09:49
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Toplam 13
Yorum
bjk aykut kocamana bu kadar yüklenilmesini anlamıyorum ortada bir gercek var fenerin kadrosu beşiktaş kadar iyi degil yedekler yetersiz normal
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Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca nasıl oluyor da 30 ncu dakikadan sonra tek kaleye dönen maça müdahale edemedin , nasıl hazırladın takımı derbiye söyle.
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Atıf ta ,Alper de Aykut hocaya göre Valbueana dan daha iyi oyuncular , ne demek lazım bilemedik , bir Alper mi hepsi kötüydü oyuncuların.
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