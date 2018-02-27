Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Cristian Petre yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü. Futbolcuların neşeli olduğu antrenmana, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı öğrenildi.