Kayserispor Amorim ile sözleşme imzaladı
Sarı-kırmızılı ekip, William De Amorim ile sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu William Douglas De Amorim ile sözleşme imzaladı.
Yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende 26 yaşındaki William, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Sözleşmenin satın alma opsiyonlu 2,5 yıllık olduğu belirtildi.
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Astra Giurgiu takımından öğrencisi olan William, bu sezon FCSB formasıyla 7 lig maçına çıktı.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:38
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Konoplyanka bombası!
Toplam 5
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Recep Tayyıp ERDOGAN REIS Kesınlıkle alınması gereken transferlerden bır tanesı Konoplyanka ve belhandanın yerınede shaktardan BERNARD Bu ısımler kesınlıkle alınmalı.
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Bongonda Çizme’ye
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pulat büyük bir yıldız olacak ve bizim akılsız yöneticiler kafayı duvarlara vuracaklar. yazık çok yazık.
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Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Toplam 2
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Helal olsun HAKKIMIZ SANA HELAL OLSUN CENK'İMİZ. HER ZAMAN KALBİMİZDESİN.
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