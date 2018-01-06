Kayserispor Amorim ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu William Douglas De Amorim ile sözleşme imzaladı.

Yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende 26 yaşındaki William, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sözleşmenin satın alma opsiyonlu 2,5 yıllık olduğu belirtildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Astra Giurgiu takımından öğrencisi olan William, bu sezon FCSB formasıyla 7 lig maçına çıktı.