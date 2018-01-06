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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Amorim ile sözleşme imzaladı

    Kayserispor Amorim ile sözleşme imzaladı

    Sarı-kırmızılı ekip, William De Amorim ile sözleşme imzaladı

    Süper Lig ekiplerinden , daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu William Douglas De Amorim ile sözleşme imzaladı.

    Yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende 26 yaşındaki William, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Sözleşmenin satın alma opsiyonlu 2,5 yıllık olduğu belirtildi.

    Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Astra Giurgiu takımından öğrencisi olan William, bu sezon FCSB formasıyla 7 lig maçına çıktı.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:38
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