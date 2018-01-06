“Kayseri’de mutlu olduğum için yapılan teklifi kabul etmedim”
Kayserispor’un başarılı teknik direktörü Marius Sumudica, Antalya kampında soruları yanıtladı. Ligin ikinci yarısında başarılı sonuçlar almaya devam edeceklerini söyleyen Sumudica, kendisine Kayserispor’dayken teklif yapıldığını ancak bu teklifi kabul etmediğini de ifade etti.
"ÖNCELİĞİMİZ ANTALYA MAÇI. ARDINDAN GALATASARAY MAÇINA ODAKLANACAĞIZ"
Saha kenarındaki hırsını takıma yansıtmaya çalıştığını belirten Sumudica, maçlarda yaşadığı heyecan için de şu ifadeleri kullandı: "Bazı insanlar çalıştıkları işten memnun değiller ancak para kazanmak zorunda oldukları için bu işi yapmak zorundalar. Ancak bana Allah'tan verilen bir şans var. Futbolun içinde kalmaya devam ettim. Futbol oynamak severek yaptığım bir işti. Futbol hayatımı sonlandırdıktan sonra futbola hoca olarak devam ettim. Bu bence bana Allah tarafından verilmiş bir şans. Futboldan hem para kazanıyorum hem de eğlenerek sevdiğim bir işi yaparak hayatımı sürdürüyorum." Ligin ilk maçında Galatasaray'a kaybettikleri ve ikinci yarının ilk maçında Galatasaray karşısında nasıl bir oyun oynayacakları sorusunu yanıtlayan başarılı teknik adam, "Ligde 1 maç hiçbir şey ifade etmiyor çünkü ligde 34 maç oynayacağız. Galatasaray'la ilk maçımızı oynayacağız ancak öncelikle Antalyaspor'la kupada karşılaşacağız. Şu anda Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladık ve buna odaklıyız. Önce bu maçı düşünüyoruz. Benim için Galatasaray maçı 34 maçtan 1'i. Fazla bir şey söylemek istemiyorum Galatasaray maçıyla ilgili olarak çünkü şu anda Antalyaspor maçına odaklandık" dedi.
"ŞU ANDA TRANSFERE İHTİYACIMIZ YOK"
Kadroya takviye isteyip istemediğiyle ilgili olarak konuşan Marius Sumudica, "Şu anda fazla bir futbolcuya ihtiyacımız yok. Amorim'le anlaştık. Sağ ve sol kanatta oynayabilen süratli, futbolu bilen hızlı bir oyuncu. Daha önce kendisiyle çalışmıştım. Bildiğim, tanıdığım bir oyuncu olduğu için kendisini istedim. Başkanla sürekli irtibat halindeyiz. Şu anda istediğim bir transfer yok. Başkan gelecek kampa, kendisiyle oturup konuşuruz ve istediğim bir oyuncu olursa kendisine söylerim" diye konuştu.
"KAYSERİ'DE MUTLU OLDUĞUM İÇİN YAPILAN TEKLİFİ KABUL ETMEDİM"
Ligin ilk yarısında kendisine yurt dışından iyi bir teklif yapıldığını belirten Rumen teknik adam, "Şu anda kafamda olan tek şey Türkiye ve Kayserispor. Para belki her şey ama ben işimi severek yaptığım için mutluyum Türkiye'de. Türkiye, memnun kaldığım, beklentilerin üzerinde olan çekişmeli bir lig. Herkesin dışarıdan gördüğü gibi bir lig değil. Benim için daha önce kulübe bir teklif geldi. Eğer Kayseri'yi ve Türkiye'yi sevmesem bu teklifi kabul edip görevimden ayrılmış olabilirdim. Ama burayı seviyorum. Belki 5 sene, belki daha fazla, belki de kim bilir Kayseri'den bir ev alarak yaşantımı burada devam ettirebilirim. Mutluyum Kayseri'de" ifadelerini kullandı. Sumudica son olarak da Mircea Lucescu'yla irtibat halinde olup olmadıkları sorusuna ise "Her zaman görüştüğüm bir isim" cevabını verdi.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:06
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Sola Ramirez!
Toplam 1
Yorum
yavuz bu yönetim iyi bir topcu alamaz gene vanpörsügibi işe yaramaz biri alır yattarak parası alır gider insan biray önceden bulur şimdi alır .
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Cenk Tosun resmen Everton'da
Toplam 8
Yorum
Selo Bir fb olarak tosun paşaya başarılar diliyorum düzgün adam taraftarı germeyen...
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Diyeceğim bu!
Toplam 1
Yorum
Geleceği söndürmeyin Aykut hoca insan kazandırma peşinde değil sadece günü kurtarmaya çalışıyor bu gençlere yazık sahip çıkın ozan tufan gelecekte yıldız olacak
“Kayseri’de mutlu olduğum için yapılan teklifi kabul etmedim” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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