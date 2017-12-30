Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 2016-17 sezonunda göreve geldiklerinde kent halkı ve taraftarla sosyal barış içine girdiklerini, taraftara yönelik projeler sayesinde Kayserispor'da herkesin nefesini birleştirdiklerini söyledi. Bedir, ''Taraftar bizim olmazsa olmazımızdır. Bu bilinçle hareket ederek, şeffaf bir yönetim tarzı içinde bilet fiyatlarından, taraftara flama, şapka, forma, atkı, boyunluk dağıttık. Birçok maçta raylı sistem il yöneticilerimizin katkısıyla maça gidenlere ve maçtan çıkıp evine gidenlere ücretsiz oldu. Yönetimdeki arkadaşlarımız başta Kapalı Kale olmak üzere taraftar gruplarımızla iyi diyalog içine girdi. Kayseri halkı ile bütünleştik. Bunun sonucunda da geçen sezon ortalama 3 bin 900 taraftara oynarken, Kadir Has Stadında bu sezon ilk yarıdaki Süper Lig ve kupa maçları da olmak üzere ortalama 20 bin 900 seyirci ortalamasına ulaştık. Bu hem Türkiye hem de Avrupa rekorudur'' dedi



Bedir, sarı-kırmızılı takımın ilk yarıda kendi evinde en çok seyirciyi 30 bin 800 ile Beşiktaş maçında gördüğünü, yaklaşık kapasitesi 33 bin olan Kadir Has Stadı'nda polis ve özel güvenlik tarafından tribünlerdeki bazı blokların güvenlik nedeniyle kapatıldığını, yoksa stattaki tüm biletlerin satılmış olacağını vurguladı.