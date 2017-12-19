Katar'dan dev teklif!

Katar kulübü Al Ghafara, Sumudica için Kayserispor'un kapısını çaldı. Katar Kulübü'nün Rumen teknik adam için 1.8 milyon euro önerdiği öğrenildi.

Kayserispor'da başarılı bir grafik çizen teknik adamın bu teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu.