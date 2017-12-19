Katar'dan dev teklif!
Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica'ya Al Ghafara'dan teklif geldi.
Katar kulübü Al Ghafara, Sumudica için Kayserispor'un kapısını çaldı. Katar Kulübü'nün Rumen teknik adam için 1.8 milyon euro önerdiği öğrenildi.
Kayserispor'da başarılı bir grafik çizen teknik adamın bu teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 21:40
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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