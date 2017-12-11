 Kayseri’den çıkış yok – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Kayseri’den çıkış yok

    Kayseri’den çıkış yok
    KAYSERİSPOR evinde yine kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar ligde bu sezon Kadir Has Stadı'nda oynadığı 8 maçın 4'ünü kazanırkan, 4 de beraberlik elde etti. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile 0-0, Medipol Başakşehir ile 1-1, Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3, Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Sumudica'nın öğrencilerini sadece Galatasaray ilk hafta Türk Telekom Stadı'nda 4-1 mağlup edebildi.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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