Kayseri’den çıkış yok

KAYSERİSPOR evinde yine kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar ligde bu sezon Kadir Has Stadı'nda oynadığı 8 maçın 4'ünü kazanırkan, 4 de beraberlik elde etti. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile 0-0, Medipol Başakşehir ile 1-1, Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3, Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Sumudica'nın öğrencilerini sadece Galatasaray ilk hafta Türk Telekom Stadı'nda 4-1 mağlup edebildi.