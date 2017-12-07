Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-kırmızılıların başkanı Bedir, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a karşı zorlu bir maç oynadıklarını ve bu müsabakadan galip ayrılarak ligdeki yerlerini koruduklarını belirtti.

Takımın moral ve motivasyonunun üst seviyede olduğunu aktaran Bedir, "Geride kalan haftada üst sıralara oynayan takımlar kazandı. Kaybetmemiz ya da puan kaybı yaşamamız durumunda moral motivasyon olarak zorlanabilirdik ve önümüzdeki maça buruk hazırlanabilirdik. Son dakikada da olsa kaptanımızın attığı golle Alanya'da güzel bir galibiyet aldık. Keyifli bir şekilde haftaya başladık. O maç geride kaldı. Beşiktaş maçını da galibiyetle tamamlar, yukarıya doğru gitmeye devam ederiz." dedi.



- "Galip gelmek zorundayız"

Sezonun ilk maçından itibaren oynadıkları her takımı ligin en iyi takımı olarak kabul edip ona göre hazırlandıklarını dile getiren Bedir, şunları kaydetti:

"O mantıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehri, takımı ve taraftarımızı buna göre motive etmeye çalışıyorum. Hocamızla da bu yönde konuşmalarımız, görüşmelerimiz olacak. Eğer bir şey olduğumuzu iddia ediyorsak, bir yerlere gelebiliriz diye aklımızdan bir şeyler geçiyorsa hiç bir takımın gücüne, adına, sanına ve geçmişine bakmaksızın galip gelmek ve puanlar almak zorundayız."



- "Yenmediğimiz takım kalmadı"

Başkan Erol Bedir, geçtiğimiz sezon göreve geldikleri ocak ayından bugüne ligde mağlup etmedikleri büyük bütçeli takım kalmadığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar önce insanlara hayal gibi geliyor ama maç bittikten sonra 'böyle olabiliyormuş' diyorlar. Ocak ayından bu yana hangi takımları yendiğimizi, hangi büyük bütçeli takımları içeride dışarıda mağlup ettiğimizi hatırlarsınız. Yenmediğimiz takım kalmadı. Dolayısıyla heyecan olarak Beşiktaş çok güçlü gelebilir. Onlara Avrupa'da başarı diliyoruz Türkiye'nin gururu oldular, Avrupa'da yolları açık olsun ama biz Kayseri'de sahamızda taraftarımızın önünde mutlak galip gelmek istiyoruz. Mutlak galip gelmek istiyoruz derken futbol kuralları içerisinde mücadele ederek galip gelmek istiyoruz."