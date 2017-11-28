 Kayserispor'un zirve takibi sürüyor – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    'un zirve takibi sürüyor

    Kayserispor'un zirve takibi sürüyor

    Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile berabere kalarak puanını 23'e çıkaran 'un zirve takibi devam ediyor.

    Ligin 9. haftasında Kardemi·r Karabükspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra çıktığı 5 maçta rakiplerine boyun eğmeyen , bu süreçte Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliğini 2-1 yenerken Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı.

    Ligde 13. hafta sonunda puanını 23'e çıkaran Kayseri ekibi, aynı puana sahip Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardında 5. sırada yer aldı.

    Kayserispor, zirve mücadelesi verdiği takımlarla oynadığı maçlarda sezonun ilk karşılaşmasında Galatasaray'a 4-1 mağlup olurken deplasmanda Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı.

    SAHASINDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
    Sarı-kırmızılılar bu sezon sahalarında oynadıkları 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik alarak 15 puanı hanesine yazdırırken iç sahada rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

    Kayserispor, sahasında Göztepe'yi 1-0, Antalyaspor'u 2-0, Bursaspor'u 3-1 ve Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti, Osmanlıspor'la 2-2, Trabzonspor ile 0-0, Mepidopol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

    Deplasmanda da 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 6 maçta 8 puan toplayan Kayserispor, iki kez sahadan mağlup ayrıldı. Diğer yandan iç sahada rakip filelere 11 gol gönderen Kayseri ekibi, kalesinde sadece 5 gol gördü.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:35
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