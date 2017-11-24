KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Başakşehir'i taraftarın da desteğiyle yeneceklerine inandığını belirtti. Bedir, "Masada yönetim, sahada takım, tribünde ise muhteşem taraftarımızla Kayserispor'un, kendilerine dua ve moral desteğini esirgemeyen şehri yönetenler ve değerli hemşehrilerimizin de katkılarıyla pazartesi bir bayram havası yaşatacağına inanıyoruz. Herkes inansın. Zafer, inananlarındır" dedi.