 ‘Zafer inananlarındır’ – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    ‘Zafer inananlarındır’

    ‘Zafer inananlarındır’
    KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Başakşehir'i taraftarın da desteğiyle yeneceklerine inandığını belirtti. Bedir, "Masada yönetim, sahada takım, tribünde ise muhteşem taraftarımızla Kayserispor'un, kendilerine dua ve moral desteğini esirgemeyen şehri yönetenler ve değerli hemşehrilerimizin de katkılarıyla pazartesi bir bayram havası yaşatacağına inanıyoruz. Herkes inansın. Zafer, inananlarındır" dedi.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:29
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