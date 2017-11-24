 Galibiyet formülü taraftar – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Galibiyet formülü taraftar

    Galibiyet formülü taraftar
    KAYSERİSPOR'UN 29 yaşındaki orta sahası Güray Vural, Başakşehir karşısında galibiyet için taraftar baskısına dikkat çekti. Vural, "Taraftarla beraber baskı kurup güzel oyunlar oynuyoruz. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Evet rakibimiz güçlü ama biz de iyi bir takımız. İnşallah yine 3 puanla kapatacağız" yorumunu yaptı.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:35
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