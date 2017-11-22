Sumudica futbolcularına güveniyor

Süper Lig'de 22 puan ve averajla 4. sırada bulunan sarı-kırmızılı takımın, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sumudica, her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirtti.

Medipol Başakşehir'e ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya başarılarından dolayı saygı duyduğunu ifade eden Sumudica, şöyle konuştu:

"Hocaları en iyi Türk hocalardan birisi. Küçük, sıradan bir takımı dönüştürerek büyük bir takım haline getirdi. Önemli olan bir noktada yıllardır aynı oyuncularla çalışıyor. Transfer döneminde çok fazla oyuncu değiştirmiyor, çok transfer yapmıyor. Beşiktaş ve Başakşehir'i ligin en iyi iki takımı olarak söyleyebilirim. Biz de takım olarak iyi bir zamandayız, iyi bir dönemden geçiyoruz. Bu maça çok iyi bir şekilde hazırlanacağız. Bu maç bizim için de rakibimiz için de kolay olmayacak. Başakşehir'in hocasının yaptığı gibi normal bir takımı alıp ben de Kayserispor'u Başakşehir gibi başarılı bir takım haline getirmeye çalışıyorum. İyi futbolcularımız var. Oyuncularıma gerçekten çok inanıyorum. İyi bir maç çıkarmalarını bekliyorum. Eğer bu maçta puanlar alırsak devreyi ilk 6 arasında kapatabiliriz."

"HEDEFLERİMİZDE BAŞARILI OLDUĞUMUZU GÖRÜYORUZ"

Kayserispor'a gelirken ilk hedefinin takıma iyi futbol oynatmak olduğunu ifade eden Sumudica, "Sezonun birinci devresi için ilk 8 hedefi sadece benim hedefimdi; kimse bana 'takımı ilk 8'e sok' diyerek bir hedef belirlemedi. Ben buraya geldiğimde yöneticilerimizle yaptığımız görüşmelerde, geçen seneki sıkıntıları yaşamamak için söz verdim. Şimdiye kadar geldiğimiz bu noktada hedeflerimizde başarılı olduğumuzu görüyoruz ama inanın daha bir şey yapmadık. Ligde 12 hafta geçti. 2-3 maç kaybedersen aşağı iniyorsun, 2-3 maç kazanırsan üst sıralara tırmanıyorsun. Lig, uzun bir maraton." değerlendirmesinde bulundu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARI

Kayserispor, Medipol Başakşehir ile 27 Kasım Pazartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı takım haftanın ilk antrenmanında, koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Hafif sakatlığı bulunan kaleci Lung salonda çalıştı.