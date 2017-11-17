Kayserispor'dan ek tribün isteği

Bu hafta sonu Ankara deplasmanına gitmeye hazırlanan Kayserispor'u sarı kırmızılı taraftarlar başkentte yalnız bırakmayacak. Kapalı Kale taraftar grubu tarafından tahsis edilen otobüs sayısının 30'a çıktığı bilgisine ulaşılırken, Ankara'da yaşayan Kayserililerin de karşılaşmaya ilgi göstereceği tahmin ediliyor. Sosyal medya üzerinden kulüp resmi hesaplarına çağrıda bulunan sarı kırmızılı taraftarlara, Kayserispor Yönetimi de sessiz kalmadı. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda yer alan 900 kişilik deplasman tribününe yoğun ilgi olması üzerine sarı kırmızılılar harekete geçti ve Gençlerbirliği kulübünden ek tribün kontenjan talebinde bulundu. Kayserispor'un talebini geri çevirmeyen başkent ekibi Kayserispor taraftarına 2 blok daha açtı ve hafta sonu Kayserispor'u başkentte destekleyecek taraftar kapasitesi 2 bine çıktı. Sosyal medya üzerinden yönetime teşekkür mesajları atan Kayserispor taraftarı,"Erol Bedir başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, Ankara bize deplasman sayılmaz, Başkentte takımımızı en iyi şekilde destekleyeceğiz." ifadelerini kullandılar.



Öte yandan Kayserisporlu taraftar 30 otobüs çok sayıda minibüs ve özel otomobille pazar gecesi saat 02.00'de konvoy halinde başkente hareket edecek. Kayserisporlu taraftarın Ankara'da il durağı Anıtkabir'i ziyaret etmek ve Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmak olarak belirlendi.