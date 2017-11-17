Kayserispor'dan ek tribün isteği
''Başkentte buluşalım, galibiyete ulaşalım'' parolasıyla otobüs, minibüs, otomobilleriyle Kayseri'den yola çıkacak taraftarlar ve Ankara'daki Kayserili sporseverlerle sarı kırmızılı ekibi Gençlerbirliği karşısında en az 3 bin taraftarın destekleyeceği bildirildi.
Bu hafta sonu Ankara deplasmanına gitmeye hazırlanan Kayserispor'u sarı kırmızılı taraftarlar başkentte yalnız bırakmayacak. Kapalı Kale taraftar grubu tarafından tahsis edilen otobüs sayısının 30'a çıktığı bilgisine ulaşılırken, Ankara'da yaşayan Kayserililerin de karşılaşmaya ilgi göstereceği tahmin ediliyor. Sosyal medya üzerinden kulüp resmi hesaplarına çağrıda bulunan sarı kırmızılı taraftarlara, Kayserispor Yönetimi de sessiz kalmadı. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda yer alan 900 kişilik deplasman tribününe yoğun ilgi olması üzerine sarı kırmızılılar harekete geçti ve Gençlerbirliği kulübünden ek tribün kontenjan talebinde bulundu. Kayserispor'un talebini geri çevirmeyen başkent ekibi Kayserispor taraftarına 2 blok daha açtı ve hafta sonu Kayserispor'u başkentte destekleyecek taraftar kapasitesi 2 bine çıktı. Sosyal medya üzerinden yönetime teşekkür mesajları atan Kayserispor taraftarı,"Erol Bedir başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, Ankara bize deplasman sayılmaz, Başkentte takımımızı en iyi şekilde destekleyeceğiz." ifadelerini kullandılar.
Öte yandan Kayserisporlu taraftar 30 otobüs çok sayıda minibüs ve özel otomobille pazar gecesi saat 02.00'de konvoy halinde başkente hareket edecek. Kayserisporlu taraftarın Ankara'da il durağı Anıtkabir'i ziyaret etmek ve Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmak olarak belirlendi.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:00
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Martin Linnes yolcu
Toplam 5
Yorum
hagi10 mariano nun alternatifi kim olcak adamı gönderiyosunuz. sağa mariano kaan ayhan...sola asamoah aziz behiç çok iyi olur lines ve lato gönder
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Fener Mesut için aportta
Toplam 3
Yorum
Futbol Feneri de listeye eklediniz ya daha bişi demiyorum, çok komik sadece...34 yaşında gelir ona bişi diyemem, gerçekçi olun.
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 4
Yorum
selçuk kafan 1960 larda kalmış.Ama F1 de yarışacaz öylemi.Bunada bireysel hata diyeceksin.Şansızlık diyorsun evet doğru.Tek şansızlığımız sen olman
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