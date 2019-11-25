Kayakta millilerden Finlandiya'da iki şampiyonluk  - Son dakika Kayak haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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Kayakta millilerden Finlandiya'da iki şampiyonluk

Kayakta millilerden Finlandiya'da iki şampiyonluk

Sezonun ilk FIS yarışmasında Finlandiya Olos'ta başarılı sonuçlar alan , ikinci FIS müsabakasında da zirve yürüyüşlerini sürdürdü.

Finlandiya Saariselka'da düzenlenen Uluslararası FIS müsabakalarında U-18 Kadınlar kategorisinde Özlem Ceren kendi birinci oldu. U-20 Erkekler kategorisinde de Yusuf Emre Fırat yaş grubunda yine kürsünün en üst basamağında kendisine yer buldu. Büyükler kategorisinde yarışan diğer Hamza Dursun yedinci, Ömer Ayçiçek sekizinci, Amed Oglago ise dokuzuncu sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.
sporcuları bu sonuçlarla 100 FIS puanının altına düşerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda çok önemli bir adım atmış oldu. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kayaklı Koşu Milli Takım sporcularını ve antrenörlerini telefonla arayarak tebrik etti ve daha büyük başarılara imza atmak için çalıştıklarını dile getirdi.

  1. 25.11.2019
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