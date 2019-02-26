Ordu’da kayak sporcusu yetiştirilecek
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında seçkin ve yetenekli kayak sporcusu yetiştirmek amacıyla ortak bir protokol imzalandı.
"Kış turizmine katkı sağlayacak"
Yaygın Kayak Seçkin Sporcu Projesi ile turizme katkı sağlayacaklarını ifade eden Başkan Tekintaş, "Bölgemizin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Çambaşı Kayak Merkezi'nin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak Ordu'nun kış turizmini hareketlendirmeyi amaçlıyoruz. Kayak merkezinde bulunan tesislerin de tanıtımını yaparak şehrimizi hem yurt içinde hem de yurt dışında kayak turizmi ile adından söz ettiren bir şehir haline getireceğiz" diye konuştu.
"Ordu'yu temsil edecek elit sporcular yetiştireceğiz"
Proje kapsamında yetenekleri keşfedip başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Engin Tekintaş, "Proje ile gençlerimizi kayak sporu ile tanıştırarak ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası kayak yarışmalarında temsil edecek elit sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
- 26.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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