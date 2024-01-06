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Da Costa şov

Kasımpaşa'da son haftaların formda yıldızı Nuno Da Costa, Beşiktaş karşısında şov yaptı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Da Costa şov

Kasımpaşa'da son haftaların formda yıldızı Nuno Da Costa, Beşiktaş karşısında şov yaptı. Yeşil Burun Adalı forvet, Dolmabahçe'de attığı 3 golle galibiyeti getiren isim oldu. 41'de ceza sahası dışından çok sert vuran 32 yaşındaki golcü, perdeyi açan isimdi. İkinci yarıda ise 80. dakikada takımını bir kez daha öne geçirdi. 83'te bir kez daha sahne alarak hat-trick'le Dolmabahçe'de geceye damga vurdu. Çaykur Rizespor'un ardından Beşiktaş'ı da boş geçmeyen Nuno Da Costa, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkartmayı başardı

3 gol atan Da Costa, "Takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. İyi oynadık,istediklerimizi yaptık. Her topta sanki maçın son topuymuş gibiydik. Bu galibiyetle emeğimizin karşılığını aldık" ifadelerini kullandı.

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